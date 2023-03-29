【人力資源】孫玉菡指高才通已有1萬宗獲批　積極考慮建造業、運輸業輸入勞工

▲ 勞福局局長孫玉菡指高才通已有1萬宗獲批。（林宇翔攝）

勞工及福利局局長孫玉菡今（29日）於立法會會議指出「高才通」計劃現有逾1萬宗獲批，勞福局現正籌備今年中成立「香港人才服務窗口」鼓勵外來人才留港發展。多個行業現正檢視各自人力資源狀況，相關決策局會在保障本地就業情況下容許適度和有規範地增加輸入勞工，舒緩個別行業人手短缺問題。

孫玉菡指，自政府去年底推出「高端人才通行證計劃」，截至本月14日已收到逾17 000宗申請，逾10 000宗獲批。政府之後會依照申請人的性別、年齡、工作經驗、職業界別、收入及來源地等，分析是否需要調整計劃細節。而勞福局正籌備於今年中成立實體的「香港人才服務窗口」，為外來人才提供協助，支援海外人才在港的定居、求職等，鼓勵他們留港發展。勞福局現正就今年中開展的新一輪人力資源推算積極進行準備工作。發展局參考建造業議會於上個月發表的最新數據，將於今年中或之前提出完整策略，改善建造業人力供應。運輸及物流局

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他表示，政府高度關註本港的人力短缺問題，相關決策局正積極探討及推行合適的方案，在保障本地勞工就業的前提下，容許適度和有規範地增加輸入勞工，紓緩個別行業／工種的人手短缺問題。勞福局將於今年六月推出院舍輸入護理員特別計劃，以較靈活的方式處理院舍提交的申請。建造業議會於今年二月發表了最新《建造業人力預測》的數據，發展局隨即已表示會參考該預測，評估如何透過多管齊下的策略，包括善用本地人力資源、加強培訓和因應需要引入非本地資源等各項措施加強建造業的人力供應，以及利用提升生產力的措施減低人力需求，目標是在今年中或之前交代評估及提出整全策略。就運輸業而言，運輸及物流局正積極檢視相關行業人力資源的最新情況，並考慮各項措施，促進業界人力資源可持續發展，目標是在今年中或之前提出初步建議，並制訂相關措施。其他政策局會各自檢視他們所負責行業的人力資源需求，適時制定相應對策。此外，當局亦會檢視「補充勞工計劃」，研究可行措施以優化計劃的運作及處理申請的流程。

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責任編輯：解青羽