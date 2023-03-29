【泰國旅遊】香港航空6月開辦往布吉新航線　每周提供4航班

▲ 香港航空6月開辦往布吉新航線。（資料圖片）

繼早前宣布於4 月7日開通日本福岡航線後，香港航空緊接宣佈即將於2023年6月16日，開通每週四班來往香港及泰國布吉的直航服務，積極擴大與加強連接香港與區域航點之間的網絡覆蓋，為旅客提供更多出行選擇。

逢周一、周三、周五及周日，由香港出發至布吉，起飛時間為晚上8時20分，抵達為當地時間晚上11時05分。至於回程返港則逢周一、周二、周四及周六，當地時間凌晨0時05分起飛，抵港時間為凌晨4時50分。

雖然時間不算方便，但周五放工晚上出發，即可玩盡周末，然而回程返港同樣是凌晨機。

票價方面，港航官網顯示，若選擇6月16日首航出發，回程為6月20日為例，連稅及包20公斤行李費，來回機票為2,535元起。

布吉位於泰國南部，毗鄰印度洋海岸的安達曼海，亦是泰國最大的島嶼，每年吸引著數百萬遊客。在島嶼天堂沙灘上肆意放鬆身心、再到老城區發掘當地文化；到著名的白色沙灘踏浪、欣賞令人驚嘆的自然風景，種種體驗令布吉成為其中一個最受歡迎的悠閒旅行目的地。香港航空持續部署航線策略，開通布吉將可進一步發揮香港作為亞洲地區樞紐的連接優勢，滿足旅客國際中轉及東南亞旅遊的需求。香港航空將會逐步加強航班運載力，為即將到來的暑假和旅遊旺季做足準備。

旅客於即日起可在香港航空網站上預訂機票。

最新影片推介

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳穎嵛