【便利出行】林世雄：正商討短途高鐵「地鐵化」可行性 研推月票

▲ 林世雄表示，正商討短途高鐵「地鐵化」可行性。（林宇翔攝）

實政圓桌立法會議員田北辰建議，港府可與國家鐵路局商討高鐵香港段「地鐵化」安排，並增設「企位」、月票。運輸及物流局長林世雄今日在立法會表示，港鐵已與內地鐵路單位成立專責小組，商討短途高鐵地鐵化的可行性，亦正研究推出不同票種，例如月票，方便經常使用高鐵的乘客出行。

至於增設「企位」，林稱要考慮內地和香港有關鐵路運作和安全的規例、列車型號和設計、載重限制等，會在確保安全下，促進兩地人員流動。

最新影片推介

田北辰又指，由於配額不足，現時港人難以購買高鐵票，要求政府與內地商討「跨境優先」安排，即優先開放發售以西九龍站為起點或終點的班次車票，讓港人更易購票。林世雄稱，明白市民對高鐵有好大需求，但車票分配要照顧不同地區的服務需求，承諾就車票安排會內地持續溝通。

民建聯立法會議員陳恒鑌則提議，高鐵增加班次，林世雄回應稱，會根據客運的需求，與內地部門研究增加班次的需要，強調除了參考節假日的需求，亦要參考平日的需求。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸