  • 21°C
香港時間 : 2023329日 (週三) 16:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【便利出行】林世雄：正商討短途高鐵「地鐵化」可行性 研推月票

政治 15:27 2023/03/29

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

林世雄表示，正商討短途高鐵「地鐵化」可行性。（林宇翔攝）

實政圓桌立法會議員田北辰建議，港府可與國家鐵路局商討高鐵香港段「地鐵化」安排，並增設「企位」、月票。運輸及物流局長林世雄今日在立法會表示，港鐵已與內地鐵路單位成立專責小組，商討短途高鐵地鐵化的可行性，亦正研究推出不同票種，例如月票，方便經常使用高鐵的乘客出行。

至於增設「企位」，林稱要考慮內地和香港有關鐵路運作和安全的規例、列車型號和設計、載重限制等，會在確保安全下，促進兩地人員流動。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】鼻敏感食物過敏有得醫？　醫生拆解脫敏免疫治療成效

田北辰又指，由於配額不足，現時港人難以購買高鐵票，要求政府與內地商討「跨境優先」安排，即優先開放發售以西九龍站為起點或終點的班次車票，讓港人更易購票。林世雄稱，明白市民對高鐵有好大需求，但車票分配要照顧不同地區的服務需求，承諾就車票安排會內地持續溝通。

民建聯立法會議員陳恒鑌則提議，高鐵增加班次，林世雄回應稱，會根據客運的需求，與內地部門研究增加班次的需要，強調除了參考節假日的需求，亦要參考平日的需求。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【高鐵外遊】旅社：高鐵復運帶挈生意額增5成　復活節團數回復疫前4成
11:18 2023/03/14
【高鐵外遊】旅社：高鐵復運帶挈生意額增5成　復活節團數回復疫前4成
【高鐵恢復】高鐵4月1日恢復長途車　周四預售車票加推5個新站
12:51 2023/03/21
【高鐵恢復】高鐵4月1日恢復長途車　周四預售車票加推5個新站
【親子好去處】實測回鄉卡當車飛14分鐘極速到福田　爸媽帶年幼子女坐高鐵攻略
18:36 2023/03/24
【親子好去處】實測回鄉卡當車飛14分鐘極速到福田　爸媽帶年幼子女坐高鐵攻略

你可能感興趣

【高鐵外遊】旅社：高鐵復運帶挈生意額增5成　復活節團數回復疫前4成
11:18 2023/03/14
【高鐵外遊】旅社：高鐵復運帶挈生意額增5成　復活節團數回復疫前4成
【高鐵恢復】高鐵4月1日恢復長途車　周四預售車票加推5個新站
12:51 2023/03/21
【高鐵恢復】高鐵4月1日恢復長途車　周四預售車票加推5個新站
【親子好去處】實測回鄉卡當車飛14分鐘極速到福田　爸媽帶年幼子女坐高鐵攻略
18:36 2023/03/24
【親子好去處】實測回鄉卡當車飛14分鐘極速到福田　爸媽帶年幼子女坐高鐵攻略
政治 港鐵 田北辰 陳恒鑌 配額 設計 香港 運輸 服務 鐵路

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【性騷擾】台YouTuber遊泰被連環抽水　KOL一隻阿圓：他們都很愛摸我！
11:26 2023/03/28
【性騷擾】台YouTuber遊泰被連環抽水　KOL一隻阿圓：他們都很愛摸我！
【家庭悲劇】疑玩手機被媽媽責罵　小六男童墮樓亡母撫屍痛哭
今日 10:36
【家庭悲劇】疑玩手機被媽媽責罵　小六男童墮樓亡母撫屍痛哭
【兒童鯁喉】坐車食香腸鯁喉窒息　5歲女掙扎最後叫「媽媽」成遺言
15:16 2023/03/28
【兒童鯁喉】坐車食香腸鯁喉窒息　5歲女掙扎最後叫「媽媽」成遺言