【酒店驚魂】內地女生小紅書分享住灣仔酒店接連撞鬼　怪事連連超驚悚

旅行住酒店除了價錢環境方面精挑細選外，入住酒店前後不少人都會有很多避忌以免「撞鬼」。但近日有内地遊客於小紅書分享來港住酒店的「撞鬼」經歷，她發現酒店後方的山竟然是墳山，入住兩日間更怪事連連...

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該名女網民3月27日於小紅書發布帖文，指最近來港旅遊訂了一間位於灣仔的4星級酒店，當她們搭乘的士即將到達酒店時，發現酒店正後方的山竟然「全是密密麻麻的墓碑」，從地圖上亦能見到為墳場，但她心想「訂都訂了」，便繼續入住。事主與朋友定了一間有景房和一間無景房，她則入住無景房。她憶述當時進房前先敲了三下房門，進去後發現該房「窗戶是霧面玻璃貼，完全看不到外面，窗戶直接封死，而且不能打開通風」。而他們的房間之所以無景，正是因為房間「正對著那座墳山」。

她又描述，酒店的走廊又長又暗，而且超多鏡子，「整個酒店到處都是」，連房間内亦有一大塊鏡子對著床。她表示，朋友住在16樓，自己住在11樓，當晚從朋友房間回房時，與丈夫一前一後走在走廊上，惟丈夫突然追上她，「臉上非常驚恐，整個慘白」，並慌張地告訴她有「人」在他左耳邊彈了兩下舌頭説了句「Da da」，但走廊上只有他們兩個人，頓時嚇得丈夫全身起雞皮疙瘩，更直言這是他人生中第一次這樣的經歷，「從來沒有這麽毛骨悚然的感覺」。

此後「靈異事件」仍接二連三的發生，事主稱回房後打開電視讓房間有點聲音沒那麽安靜，未料准備睡覺時電視「突然自己關了，然後又自己開了，然後過了一下又關了...」，她無奈表示「就當是接觸不良」。但關燈後過了5分鐘左右，衣櫃燈突然亮了，她解釋該衣櫃燈是衣櫃拉開了才會亮燈的那種。她又言，當時兩人都躺在床上，根本不是他們所拉開的，最後事主只能鼓起勇氣關上了衣櫃門。她還補充，靠窗的位置有個床頭櫃，上面放了一本聖經，讓事主更加覺得「毛骨悚然」。

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事主表示他們在該酒店住了兩晚，第一晚和白天時都沒事，所以就沒有換酒店，但到了第二晚，事主睡前對丈夫講了一句「好了好了，可以關電視睡覺了」，電視當下就立刻自己關上了，她和丈夫對視，「空氣中沉默了5秒」，最後默默的關燈躺下了。此外她還分享到，朋友房間的浴室花灑在第一晚時自己開了，水流還持續了10秒之久。不過她表示，雖然發生這些怪事，但是「這個飄飄人不壞，可能就是想調皮」。

帖文發出後引來不少網民的討論，紛紛直呼「太可怕了」，有網民表示，「走廊這麽多鏡子有問題」，甚至有人稱，「那個酒店很猛的，特別是星期天晚上臨近十二點左右。不知道什麽原因，本地人都知道的。」；亦有網民稱曾住過同一間酒店，所幸「沒有發生任何事」。

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責任編輯：羅嘉欣