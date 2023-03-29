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【走私案】海關文錦渡檢獲逾3千萬元懷疑走私電子產品及零件　拘61歲男貨櫃車司機

社會 16:11 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

海關於周一（27日），在文錦渡管制站偵破1宗涉嫌利用出境貨櫃車走私的案件。（海關圖片）

海關於周一（27日），在文錦渡管制站偵破1宗涉嫌利用出境貨櫃車走私的案件，檢獲約51萬件懷疑走私電子產品和電子零件，估計市值共約3千萬元，拘捕懷疑涉案的61歲男貨櫃車司機，不排除再進行拘捕行動。

海關人員當日在文錦渡管制站截查1輛45呎的出境貨櫃車，經檢查後，在貨櫃內發現該批懷疑走私電子產品和電子零件收藏於一批已申報貨物的後方。當中檢獲的電子產品約有2千件，包括手提電話、手提電腦和行車記錄儀，估計市值約2百萬元。而電子零件則有約50萬8千件，包括中央處理器、電腦記憶體和電腦硬盤，估計市值約2千8百萬元。

經調查後，海關拘捕1名懷疑涉案的61歲男貨櫃車司機，現正保釋候查。局方表示，會繼續透過風險評估和情報分析嚴厲執法，打撃跨境走私活動，不排除再進行拘捕行動。

海關陸路邊境口岸科貨物及車輛處理組高級督察黃志文解釋，貨櫃車報稱運送30箱屏幕，但X光檢查下，關員發現車頭和車尾擺貨的密度不一，引起懷疑，仔細搜查下，發現屏幕下藏有大批電子產品。

有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任張業泰亦指，是次檢獲大批低價及二手電子產品，並預料走私集團將有關產品運回內地後，會重新裝置或修補，再推出市場，又指中、港兩地全面通關後，陸續恢復運輸往來，方便走私集團利用陸路進行走私活動。

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責任編輯：梁凱婷
 

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