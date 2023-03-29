【TVB性感打女】劉穎鏇＋劉佩玥＋何慈茵睇得打得 　獲封新代打女有睇頭

▲ 個個打得睇得！

近年TVB有不少女藝人在劇集中盡顯身手，打得激烈，加上弗爆的身形，被網民大讚睇得又打得，當中包括劉穎鏇﹑劉佩玥和何慈茵，更被封為新代的性感打女！

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劉穎鏇

劉穎鏇早前在《超能使者》中經常以貼身上衣加短褲上陣，又不時使出踢腿，起腳動作已令網民留意！

近日她在《隱形戰隊》同樣打戲連場，今次劉穎鏇更在劇中換上多套小背心上陣與賊人搏鬥，吸睛十足，見她又有「跣膝」﹑踢腳等動作，盡顯孔武有力一面，難怪備受觀眾讚賞！

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劉佩玥

在劇集《隱形戰隊》中，劉佩玥「羅拉」上身化身狙擊手，貼身背心趴地演狙擊手，大晒事業線，認真有型性感。

而且，劇中她同樣有多場打鬥戲份，又與恐怖份子駁火，表現亮眼，觀眾亦指看不出原來劉佩玥拍打戲一樣有睇頭。

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何慈茵

身為洪拳大師何麥女兒及劉家良徒孫的何慈茵，5歲開始學洪拳，更曾參與MMA格鬥比賽，名副其實的打女一名。

在劇集《飛虎3壯志英雄》中，她參與了不少槍戰、埋身肉搏及飛車等場口，其拼命演出獲得網友高度讚賞，更大讚她為「新一代女武打明星」。

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