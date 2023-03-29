  • 21°C
香港時間 : 2023329日 (週三) 17:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TVB性感打女】劉穎鏇＋劉佩玥＋何慈茵睇得打得 　獲封新代打女有睇頭

娛樂 16:38 2023/03/29

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

個個打得睇得！

近年TVB有不少女藝人在劇集中盡顯身手，打得激烈，加上弗爆的身形，被網民大讚睇得又打得，當中包括劉穎鏇﹑劉佩玥和何慈茵，更被封為新代的性感打女！

【隱形戰隊】Cool Sir跳唱《眼睛想旅行》　陳山聰遭Auntie喪摸「假戲真做」

最新影片推介：蘭茜專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】自認從小活在框外不易受人影響 　蘭茜盼大家懂得愛惜自己

劉穎鏇

劉穎鏇早前在《超能使者》中經常以貼身上衣加短褲上陣，又不時使出踢腿，起腳動作已令網民留意！

近日她在《隱形戰隊》同樣打戲連場，今次劉穎鏇更在劇中換上多套小背心上陣與賊人搏鬥，吸睛十足，見她又有「跣膝」﹑踢腳等動作，盡顯孔武有力一面，難怪備受觀眾讚賞！

    點擊圖片放大
    +10
    +9

劉佩玥

在劇集《隱形戰隊》中，劉佩玥「羅拉」上身化身狙擊手，貼身背心趴地演狙擊手，大晒事業線，認真有型性感。

而且，劇中她同樣有多場打鬥戲份，又與恐怖份子駁火，表現亮眼，觀眾亦指看不出原來劉佩玥拍打戲一樣有睇頭。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

何慈茵

身為洪拳大師何麥女兒及劉家良徒孫的何慈茵，5歲開始學洪拳，更曾參與MMA格鬥比賽，名副其實的打女一名。

在劇集《飛虎3壯志英雄》中，她參與了不少槍戰、埋身肉搏及飛車等場口，其拼命演出獲得網友高度讚賞，更大讚她為「新一代女武打明星」。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【飛虎3壯志英雄】何慈茵獲推當一代打女　眼睛被彈片撃中爆微絲血管爆裂
15:54 2022/03/12
【飛虎3壯志英雄】何慈茵獲推當一代打女　眼睛被彈片撃中爆微絲血管爆裂
【隱形戰隊】劉佩玥我一直努力不斷進步　阿Moon透露劇中與林子善可歌可泣
18:24 2023/03/27
【隱形戰隊】劉佩玥我一直努力不斷進步　阿Moon透露劇中與林子善可歌可泣
【隱形戰隊】劉穎鏇演武打戲畫面震撼　江美儀睇唔過眼勸著多件衫【多圖】　
16:36 2023/03/25
【隱形戰隊】劉穎鏇演武打戲畫面震撼　江美儀睇唔過眼勸著多件衫【多圖】　
【隱形戰隊】劉佩玥劉穎鏇「黑白雙劉」勁有型　Tiffany揭鏡頭背後辛酸【有片】
13:37 2023/03/26
【隱形戰隊】劉佩玥劉穎鏇「黑白雙劉」勁有型　Tiffany揭鏡頭背後辛酸【有片】

你可能感興趣

【飛虎3壯志英雄】何慈茵獲推當一代打女　眼睛被彈片撃中爆微絲血管爆裂
15:54 2022/03/12
【飛虎3壯志英雄】何慈茵獲推當一代打女　眼睛被彈片撃中爆微絲血管爆裂
【隱形戰隊】劉佩玥我一直努力不斷進步　阿Moon透露劇中與林子善可歌可泣
18:24 2023/03/27
【隱形戰隊】劉佩玥我一直努力不斷進步　阿Moon透露劇中與林子善可歌可泣
【隱形戰隊】劉穎鏇演武打戲畫面震撼　江美儀睇唔過眼勸著多件衫【多圖】　
16:36 2023/03/25
【隱形戰隊】劉穎鏇演武打戲畫面震撼　江美儀睇唔過眼勸著多件衫【多圖】　
劉穎鏇 劉佩玥 何慈茵 娛樂人物職業 娛樂行業 隱形戰隊 演員 TVB

最高瀏覽

【性騷擾】台YouTuber遊泰被連環抽水　KOL一隻阿圓：他們都很愛摸我！
11:26 2023/03/28
【性騷擾】台YouTuber遊泰被連環抽水　KOL一隻阿圓：他們都很愛摸我！
【家庭悲劇】疑玩手機被媽媽責罵　小六男童墮樓亡母撫屍痛哭
今日 10:36
【家庭悲劇】疑玩手機被媽媽責罵　小六男童墮樓亡母撫屍痛哭
【兒童鯁喉】坐車食香腸鯁喉窒息　5歲女掙扎最後叫「媽媽」成遺言
15:16 2023/03/28
【兒童鯁喉】坐車食香腸鯁喉窒息　5歲女掙扎最後叫「媽媽」成遺言