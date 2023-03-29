【47人初選案】趙家賢指民主派素人勝區選後心雄　戴耀廷擬複製區選大勝至立法會

▲ （趙家賢fb圖片）

民主派初選案中，16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（29日）踏入第33天審訊，繼區諾軒後，已認罪的控方證人趙家賢今起出庭作供。趙作供指戴耀廷欲從區議會著手，營造憲制作為抗爭手段的概念；戴的「風雲計劃」引領了部分本土抗爭派素人出選，最終民主派大勝，但有素人當選後「心雄咗」。法官問及戴耀廷是否希望將2019年區議會選舉民主派大勝的模式，複製至立法會選舉，趙認同，並指戴乘勢用其「大學者、大文豪」的做法撰文推進形勢，「喺立法會再進一步」。

另一名已認罪的控方證人趙家賢今起出庭出供，接受控方主問。時為民主動力（民動）召集人的趙家賢供稱，民動於2002年成立，本案被告譚文豪及尹兆堅在2020年任民動的執委，而民動多次在區議會及立法會選舉中協助民主派，但形容民動是「蚊型組織」。

趙供稱，他於2012年就「佔中」和政制發展的商討工作上認識戴耀廷，並指自己當時為調解員，就政制商討當促導員。趙續指，戴於2018年提出「風雲計劃」，欲找更多有志者出選沒有民主派的選區。

趙強調，戴當時欲由區議會著手，營造憲制作為抗爭手段的概念。趙又指，他們於2018至2019年，在傳媒面前「針鋒相對」，而民動獲不同傳統政黨授權「睇住」地區工作，又指其深信每個選區需時發展，認為在短期內利用「政治大勢」和素人「空降」不利社區發展。

趙稱，戴的「風雲計劃」引領了部分本土抗爭派素人出選，加上當時「政治大勢」有很大民怨，令民主派陣營大勝，更指此後區議會的議政文化有很大轉變。趙解釋，以往泛民和建制派雖時常意見相左，但仍以地區為本，以議案是否對社區有最大利益作為討論基礎。趙續指，「風雲計劃」的勝選人或政治素人的取態「好難去處理」，因他們以「口號式」表態居多，例如表決由建制派倡議的活動時會以「派別分野」。

當法官問及，是否認為當時的區議會討論是基於政黨的意識形態而作出，變得更激進，但建設性低，趙家賢供稱大致上正確，但指傳統政黨的區議員不是以上述方式行事，惟當素人在各區區議會的人數多於傳統民主派，傳統民主派很難協助，只可順勢而行。

趙認為，當時反修例令市民不滿政府，很多素人僅落區2至3個月便可取得大量選票，會「心雄咗」。法庭傳譯員將「心雄」譯成「courageous」，趙補充「更加雄心壯志」。法官聞言指「雄心壯志」有正面的意思，建議譯作「野心大咗」，趙回應「多謝法官大人」。

法官追問，戴是否想將2019年區議會選舉民主派大勝的模式，複製至立法會選舉？趙稱他不會視作「抄」，指戴在區選大勝後乘勢用其「大學者、大文豪」的做法撰文，進一步推進形勢，「喺立法會再進一步」。當法官再次問戴是否複製區選的成功模式時，趙改稱「冇錯」。趙指，當時自己耳朵受襲需休養，其後區務繁忙，因此他與民動均沒参與整個政治論述。

當「35+」被提起時，趙指戴想順著民意取得立會過半和作出改變，便形成了「35+」於立法會出選層面的協調工作。法官問這是否「35+」的理念？趙認同。

趙亦供稱，戴在不同媒體撰文評論政制發展，「作為學者、大文豪、大思想家嘅戴耀廷，想將勝選嘅民意延續到立會」。趙稱於2020年約2月，「35+」的概念在民間冒起，相信戴當時加以運用。

聆訊明（30日）續。

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記者：陳曉欣