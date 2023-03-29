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黃溢濠趙慧珊為舞台劇晒親暱　 邵仲衡夢境成真跟梁朝偉食飯

娛樂 15:52 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

邵仲衡、趙慧珊、黃溢濠合作舞台劇。

邵仲衡、趙慧珊（Aka）、黃溢濠首次為舞台劇《晚安》合體拍攝海報，黃溢濠跟Aka有親暱拍攝，故甚為尷尬，拍攝期間邵仲衡大叫：「你唔好摸佢！」，令現場氣氛非常搞笑。

事後Ak就自爆「大佬孝」喝止自己摸溢濠，更笑稱對方「硬晒呔」：「其實溢濠佢真係好紳士，每次掂到我都會講聲『我會掂到你條頭髮、我會摸到你膊頭』，所以我叫佢當我男人咁影就得。之後到我主動摸溢濠，就比孝哥叫停喇，因為佢睇劇本知道我地關係，叫我點到即止。」

黃溢濠跟Aka有親暱拍攝。

Aka指這部劇為自己度身訂做，多年都被一個夢困擾：「我一個星期都會發同一個夢三、四次，夢境講我著住校服同老師講再見，起初覺得很懷緬，因為都冇機會再著校服，後來覺得又係呢個夢，有啲想知夢境有咩含意。」

邵仲衡被Aka、溢濠稱為「大前輩」，笑言有演戲「奇難雜症」都可搵自己傾訴，指自己無私分享：「劇中我賣二手衫，諗過搵私伙衫做道具，原來角色比較斯文，未必好夾。呢次舞台劇叫《晚安》，我都試過夢境預知未來，當年在TVB拍劇，一直冇同梁朝偉合作，但發夢同佢喺餐廳食飯，到第二日竟然夢境成真同偉仔同枱食飯。」

舞台劇《晚安》

近期忙於拍攝工作的黃溢濠日夜顛倒，竟忘記與Aka同場演出，搞到非常尷尬：「尋晚拍通宵，返去抖一抖再嚟開工，影完海報就要再返去拍過，隨時都瞓得著。我第一次做舞台劇，最驚背對白，但大佬孝叫我放鬆去享受個舞台，有咩都會捉住佢攞料。雖然好忙，但我都嫌未夠辛苦，想試吓啲『組接組』嘅滋味。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

趙慧珊 黃溢濠 邵仲衡 歌手 舞台劇

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