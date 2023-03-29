謝高晉30歲生日初嘗吊威也　視龐景峰為師傅學做特技人

▲ 謝高晉到龐景峰「新道館」學習。

身兼歌影兩職的謝高晉30歲生日，為慶祝人生踏入3字頭，他特意到好友龐景峰（Andrew）即將開張的「新道館」做一日特技人接受訓練，與一班特技學生一齊接受訓練，Andrew親自落場教導，讓學生們體驗吊威也。

期間Andrew與一班學生為「壽星仔」謝高晉送上驚喜，讓他飛住吹生日蛋糕蠟燭。Andrew手捧蛋糕親自度位，試位一次成功讓謝高晉吹熄蠟燭，而一班特技學生則在旁大唱生日歌，非常熱鬧。謝高晉每個動作學一次就識，甚有功架。

▲ 練吊威也。

事後謝高晉坦言好開心，「我從來無想過可以吊住威吔吹蠟燭，的確非常有心思，年年生日都好悶，今年唔想再唱K，趁生日打搞Andrew，試做一日特技人，玩下新嘢。Andrew自細練武術，又去荷里活拍武打，同佢過一、兩招，接受極大挑戰。」

第一次體驗吊威也的謝高晉非常有天份，直呼好好玩，「的確刺激、新穎。以前拍戲經歷過爆破、出手打，而吊威吔之前在內地見人咁做，今次親身感受到，原來要做好多安全措施，做特技要安全第一。」

經過今次體驗，他直言視Andrew為師傅，「只用咗一日，就教會我做後空翻，之後會再跟Andrew 學其他。」至於會否想向特技人方向發展，謝高晉表示希望將來嘗試打戲，「就算廿幾樓跳落嚟一樣唔怕，我都會盡力去做好，把握每一個機會。」

今年的生日願望，謝高晉坦言希望可以多一些拍攝機會，唱多一些好歌給大家，「仲要多謝爸爸媽媽將我帶來這個世界。」並感謝家人及歌迷十分支持他的新歌《白羊男孩的情書》，他笑著提醒大家好好珍惜白羊座朋友，「不要覺得他們煩，其實他們只是緊張。」

