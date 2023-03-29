【童樂居案】涉虐待4名幼童　50歲前職員否認4罪5月中開審

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童樂居虐兒事件至今共34名女職員被控虐兒罪，6名被告由區域法院發還至裁判法院處理。當中50歲前女職員涉虐待4名幼童，今（29日）於九龍城裁判法院否認4項虐兒罪，控方表示將不傳召任何證人，並依賴2分半鐘的閉路電視片段。裁判官將案件排期於5月15日作中文審訊。

女被告陳綺雯（50歲），報稱幼兒工作員，今否認4項看管兒童的人虐待或忽略兒童罪。控罪指，被告於2021年12月11日至21日，在旺角砵蘭街童樂居內，身為年滿16歲而對2歲女童V、2歲男童B、3歲男童F，以及1名身份不詳的兒童負有管養及照顧責任的人，而故意襲擊上述4名兒童，其方式相當可能導致他們受到不必要的苦楚。

控方於庭上表示由於辯方不爭議被告及事主的背景和身份，亦不爭議涉案閉路電視片段的連續性，控方將不傳召任何控方證人，並依賴2分半鐘的閉路電視片段，預計審期為1天。

辯方於庭上表示預計傳召1名辯方證人，以講述涉案機構的運作。裁判官將案排期於5月15日作中文審訊。控方另透露，被告涉另案將於4月21日在區域法院提訊。

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記者：梁錦麟