【廉政狙擊】胡定欣王浩信蔡潔飛往上海為毛孩出力　珍惜與粉絲見面機會

TVB劇《廉政狙擊》播畢後不久「屠敏」胡定欣聯同拍檔王浩信、蔡潔飛到上海出席慈善頒獎禮「時髦青年向善之夜」，領取公益大使獎項並推廣流浪貓狗公益計劃，希望為毛孩提供一個溫暖的家。

定欣透露十多年前剛入行時曾經養過兩隻小貓，但因為工作太忙因此每次出門都非常不好意思，說：「要兩隻貓喺屋企等我覺得佢地好寂寞，但返到屋企佢地攤喺我身上陪我開心陪我流淚，佢地係會感覺到我嘅情緒，所以動物真係我地嘅好朋友。」

今次定欣亦好開心可以在上海和內地粉絲聚會，大家一見如故，非常珍惜見面機會，定欣同時爭取時間大嘆上海美食生煎包，非常滿足。

浩信則是愛狗之人，本身都有養狗，今次很開心能用大家的名義捐贈500斤狗糧協助毛孩，活動上碰到內地演員孫岩亦相當開心，最近也有留意對方的演出。

經歷疫情3年，過去都是在網上和粉絲聯繫的浩信亦很高興今次能親身來到上海與粉絲互動：「終於見到大家，唔洗戴口罩睇到大家反應，好難得！」

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蔡潔表示自己2019年底開始養貓，剛好是疫情爆發之初：「好彩有佢地陪我渡過呢段時期，雖然有時話我地俾咗動物一個家，但其實佢地都俾咗一個家我地！」

活動完結後蔡潔同樣趁機與粉絲聚會，笑言平常只是與粉絲網上聊天，今次就像網友見面會，感覺非常親切：「知道佢地有啲喺廣西或者內蒙古專程嚟到上海見到，好感動，見到佢地就係我嘅動力！希望香港都可以搞粉絲見面會！」

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