【中一自行】中一自行結果3月31日揭曉 正取生+落選生+備取生定義大拆解

▲ 2023年中一自行結果將於3月31日揭曉。

2023年中一自行分配學位結果3月31日即將揭曉結果，坊間經常提及的正取生、備取生、落選生，究竟有甚麽區別以及要做甚麽準備？保良局黃永樹小學陳瑞良校長接受TOPick訪問，拆解正取生及落選生的定義，以及分享自行放榜前的準備貼士給小六家長。

在中一「自行分配學位」階段，家長可向全港任何兩間中學遞交申請，不受校網限制，今年教育局更加首次推出電子化申請方式，家長可以透過「智方便+」綁定帳戶，透過「中一派位電子平台」遞交自行分配學位申請及查閱申請結果。

陳校長提醒，無論是紙本申請還是電子化申請，若學生在自行階段獲中學取錄（即正取生），家長均會在3月31日收到錄取通知，正取生毋須再參加4月中至5月的中一統一派位申請。正取生若同時獲直資中學錄取，則需要在4月12日或之前，決定是否保留直資中學的學位。

若在3月31日收不到任何中學通知，即學生在自行階段落選。落選生若沒有直資中學錄取，則需在4月中至5月填寫中一統一派位選校表格，「大抽獎」結果將於今年7月11日揭曉。

陳校長提醒，除了正選生及落選生外，還有第3個可能性，即學生屬於第一志願中學或第二志願中學的備取生，惟中學不會公佈備取生名單，家長要等到7月11日放榜日才收到「驚喜」。

無論屬於正取生還是落選生，只要選擇接受直資中學學位，就會失去正取生及參加「大抽獎」的資格。

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不成功不代表失敗

陳瑞良校長坦言，臨近自行分配學位結果公佈，明白不少家長開始緊張，但他建議無論家長還是小朋友，均應該以平常心去面對中學自行派位結果，

等結果時不要過份焦慮和緊張，如果家長表現太過慌張，反而會嚇親小朋友，唔成功唔代表能力唔夠。

他直言，每間中學取錄標準不一，大部份熱門中學除了看學術成績外，還要看課外活動及服務，而疫情期間少了團體活動也窒礙了同學的發揮，「講真，去年12月才正式恢復面授，課外活動方面是比較輸蝕。」

不成功不代表失敗，不要否定自己的能力，去年據政府公布的數據，成功獲取有6成3，今年我估成功率差不多，亦有機會在移民潮影響下，或有部份人選讀直資及私立，得以騰出學額，機會增多。

陳瑞良校長表示，即使不獲取錄都不要緊，建議家長跟子女快速調節心情，共同計劃統一派位的填表策略，

共同面對，共同支持，互相交換選校想法，從而在過程中認識自己，都是個很好親子溝通機會。家長不要對小朋友過高期望，而小朋友自己本身都不要期望太高，以平常心面對即可。

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記者：陳麗薇