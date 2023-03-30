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【免費溫習室】「Red Bull x Desk-one Study Station」 為DSE考生提供免費溫習室

親子 11:41 2023/03/30

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

踏入4月，又是全城學子準備考試、趕 project 的日子。惟香港寸土尺金，屋企豆腐膶咁細，想找到寧靜舒適的溫書的地方也不容易，不過現在有個學生哥的喜訊，皆因Red Bull與Desk-one合作，在4月3日至5月3日期間，於銅鑼灣、旺角及觀塘的 Desk-one 特別開設了「Red Bull x Desk-one Study Station」，免費為各位同學們提供温習的地方，還有 Red Bull 能量飲料提供，讓你温習期間充滿能量。

3月28日起，只要在 https://forms.gle/GLeGV13jsw86rTKaA登記，並選擇屬意地區的溫書站，取得 Whatsapp 確認短訊，屆時便可憑學生證及Whatsapp確認短訊使用「Red Bull x Desk-one Study Station」靜靜地溫書，成功報名的同學更可每人獲得一份手提電腦袋，名額 400 位，先到先得。

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6月22日，Red Bull 更會在 Sound Department 舉辦試後慶祝派對，憑「Red Bull x Desk-one Study Station」 Whatsapp 確認短訊可獲免費飲品。

銅鑼灣、旺角及觀塘的 「Red Bull x Desk-one Study Station」，免費為各位同學們提供温習的地方。

溫書站的地址及聯絡電話及開放時間，詳見列表。

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