【哭笑不得】姓「關」被爸爸取呢個名 女兒崩潰：讓我尷尬逾20年

父母幫子女取名字是一項大學問。内地一名女生稱，自己父親姓「關」，想幫女兒取一個詩情畫意單名，雖然想法豐富，但取出來的名字，卻讓她崩潰20多年，直呼「沒有比我更尷尬的名字了吧？」。

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綜合内地媒體報道，該名1999年出生的女網友，近日在小紅書發文，稱父親想為她取一個優美單名，左思右想下，選擇「羽」字，可與姓氏合起來後變成了「關羽」，與三國大名鼎鼎的武將關羽撞名，令她感到崩潰，「感謝爸媽讓我尷尬了20多年，可憐我那麼多年還是沒找到我大哥和三弟」，「沒有比我更尷尬的名字了吧？」。

貼文一出引起網民熱議，大批網民笑言，「沒有惡意，你震得住這名字嗎？」、「關羽確實紅」、「名字不錯，挺好的」；也有其他姓關的家長，在網上徵求取名意見，但大家的答案都讓人啼笑皆非，「關詩音（觀世音）」、「我媽幫我取『關鍵』，一直到十多歲才改名」、「關心」。

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責任編輯︰王明芳