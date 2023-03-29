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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【能源效益】機電工程署研訂最低能源效益要求　或禁售第五級能源標籤產品

社會 17:04 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

機電工程署傳媒聚會。（左三）機電工程署助理署長（電力及能源效益）朱祺明。（左四）機電工程署署長彭耀雄。（黃建輝攝）

機電工程署助理署長（電力及能源效益）朱祺明表示，正研究引入最低能源效益要求，禁止售賣未能達最低效益水平的產品，初步計劃針對現時第5級能源標籤的產品，希望明年完成有關研究工作，並諮詢業界。

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朱祺明指，署方亦計畫明年提升洗衣機、冷氣機等產品的能源效益評級標準，並計劃在2025年再修例擴展強制性標籤計劃的涵蓋範圍，正研究哪些產品有大的省電潛力。據了解，會包括電飯煲級暖爐。

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機電工程署署長彭耀雄提到，署方前年提升包括窗口機等產品的能源評級標準後，現時市面上獲1級能源標籤的窗口機型號數目，已達百多個，較實施時的10多個足足增加10倍，認為此足以證明提升評級要求能有效推動業界引入更節能的產品，同時鼓勵市民在更換器具時選購有1 級能源標籤的產品。

另外，機電工程署早前耗資80萬開發並推出「E&M Connect」應用程式，當中的「慳電計」功能，可以讓市民查看和比較不同產品型號的能源效益及每年電費估算，即時找出最高效能的1級能源效益產品。署長彭耀雄指，現時程式有2萬次下載，會不斷新增更多功能，吸引市民使用，提到已新增查閱註冊氣體技工及發牌電器師傅等資料的功能，助辨別真假。

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記者：黃小冰

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