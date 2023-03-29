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【DSE開考】應屆考生炎明熹騷照開　考完英文即北上兩日後再考數學

親子 17:23 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

可能Gigi好有信心！

2023中學文憑試（DSE）將月下月開考，作為應屆考生的炎明熹（Gigi）理應專心溫書，但憑著TVB的《聲夢傳奇》一炮而紅，不時要北上開騷，認真忙爆！再加上去年參加內地真人騷《聲生不息》後，深受內地觀眾歡迎，所以在考試期間，她仍然要北上開工。

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而炎明熹下月亦即將要面對中學生涯中最重要的DSE考試，早前她亦曾透露與公司會協調好工作量，讓她可以專心考試。然而在炎明熹的粉絲專頁，透露了她下月的行程，有網民發現炎明熹在下月4月22日（六）考畢英國語文（三）（聆聴及綜合能力考核）之後，晚上就即到肇慶新區體育中心體育館參加《1拍即合 — 灣區群星演唱會》，然後到星期一早上即4月24日早上又要考數學，行程相當緊密。

gigi是今屆dse考生。

對於炎明熹在考DSE期間仍然要北上出席商演，網民有不同意見，有部分人擔心炎明熹會因為北上商演而分心，從而影響到她的成績；而另一部分人就認為往返內地交通方便，不太會影響成績，還強調考DSE並不會因一日半日沒去溫習就會影響到成績，

而在炎明熹的粉絲專頁，2月至4月的時間表公開，有作品推出、演出、拍攝、做訪問等等行程，炎明熹原來在4月生日會之前幾乎隔日就有「工作」，兩個月合數超過20項，非常誇張。而早前Gigi表示有意內地升學，有網民就推斷可能她已經獲取錄，而且在內地升學也方便她的工作，不過粉絲就很擔心她的身體不能負荷。

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責任編輯︰王明芳

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