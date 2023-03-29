【金像奬2023】影后大熱Sammi露膊先贏一仗　黃秋生率校友夾撃劉青雲爭影帝

「第四十一屆香港電影金像奬」將於下月16日文化中心舉行，主辦機構「香港電影金像奬協會」（大會）今日（29日）發布「最佳男、女主角」提名演員的獨立造型照。今屆影帝與影后爭奪戰都幾熱鬧，「開戰」前夕準帝后先來鬥靚。

向來走型格路線的鄭秀文以露單肩的黑色長裙上陣，再配以金色手鐲，另外蘇玉華即以金色低胸裙拍照，至於影壇新貴黃首次角逐影后的袁澧林以吊帶裙上陣，大騷青春本錢。

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《正義迴廊》兩大男角爭影帝

另外《正義迴廊》於今屆金像獎獲最多獎項提名，當中兩大男角憑出色演技入圍，大熱的楊偉倫於《正義迴廊》中飾演弒殺雙親並與同黨肢解遺體的殺人犯，首次任男一即入圍「金像奬—最佳男主角」最後五強，他與原型人物的相似度，獲得昔日曾為事主辯護的資深大律師盛讚。

而麥沛東在《正義迴廊》中演繹一個智力稍低、涉嫌殺人分屍的疑凶，他投入的演出獲頒「第16屆亞洲電影大奬—最佳新演員」獎。

鄭秀文單挑金馬影后

「最佳女主角」最後五強中，有四位在戲中均飾演母親角色，包括《阿媽有咗第二個》的毛舜筠、《流水落花》的鄭秀文、《窄路微塵》的袁澧林及《燈火闌珊》的張艾嘉；只有《正義迴廊》的蘇玉華是飾演資深大律師入圍。

毛舜筠曾於第三十七屆金像獎憑《黃金花》戲中母親一角首奪影后，五年後在《阿媽有咗第二個》飾演曾捧紅多位巨星歌手的經理人，在告別職場相夫教子多年後重出江湖捧紅新偶像的女強人媽媽，再憑「阿媽」角色爭獎。

至於多次入圍金像獎的鄭秀文今屆被看高一線，Sammi在《流水落花》飾演一個經歷喪子之痛後成為寄養孩子的代母，她已先後獲得「香港電影評論學會」及「香港電影導演會年度大獎」頒發「最佳女主角」。

另外袁澧林在《窄路微塵》中演繹在疫情下面對失業困擾的年輕單親媽媽，去年憑此角色入圍「金馬獎—最佳女主角」。至於在「金馬獎」先拔頭籌奪得「最佳女主角」的張艾嘉，在《燈火闌珊》飾演中努力完成亡夫遺願製作霓虹燈招牌的賢妻，同樣勝算甚高。

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青雲對撼學院派

至於今年影帝的戰況，本屆「最佳男主角」獎項由學院派黃秋生率領一眾師弟張繼聰、楊偉倫及麥沛東「圍攻」TVB藝訓班出身的劉青雲。

黃秋生、張繼聰及麥沛東均是挾獎而來角逐，黃秋生去年底以《白日青春》的士司機角色首度登上金馬獎「最佳男主角」寶座；張繼聰在《窄路微塵》中飾演面對逆境仍處處助人的清潔公司老闆，也獲得「香港電影評論學會」頒發「最佳男主角」獎。

曾在第二十六屆及三十四屆「金像奬」封帝的劉青雲，早前已憑《神探大戰》中的演出獲封「香港電影導演會」頒發「最佳男主角」獎項，為其第三度奪取金像奬影帝殊榮打下強心針。

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