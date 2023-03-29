【兩性關係】人妻和家姐同時懷孕 驚揭丈夫出軌3年同時播種

▲ 人妻同老公努力咗9年，終於成功懷孕，但同時家姐也懷有雙胞胎，經手人竟是同一人，是妹妹的丈夫。

俗語有話：偷食行遠啲！外國一名人妻，日前在網上狂呻，指自己和年長6歲的家姐同時懷孕，沒想到兩姊妹的經手人卻是同一人，她表示大約在2個月前，得悉老公和家姐長達3年間斷斷續續偷情，家姐因此懷上雙胞胎，丈夫為了安撫她，除了不斷懇求她原諒外，更提出送樓送車，只要她願意把孩子生下來，但家姐則一句道歉都沒說。

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據外媒報道，該名人妻在外國火熱論壇Reddit發帖表示，29歲的她和32歲的丈夫相愛13年，他們一直都想生孩子，一直努力了9年才成功懷孕，

我們有生育問題，備孕是一場鬥爭，原本我懷孕應該是一種祝福，但現在我不禁想問，為什麼會在發生這些事情後才懷孕？

本來有喜是開心事，但人妻直指大約在2個月前，丈夫向她坦承自己出軌，對象竟是她35歲的親生家姐，兩人在3年次第一次發生關係，當時家姐已婚，因為與姐夫性生活不協調，所以找她的丈夫求安慰，就這樣兩人開始不尋常關係，他們的關係維持了數個月便停止，直到2022年中，家姐離婚後又再找妹夫慰藉，只是這次家姐懷上了雙胞胎。

她續指，丈夫一直懇求她原諒，只要她願意把孩子生下來，能讓他繼續當孩子的爸爸，買什麼禮物，甚至提出買一層樓和一輛新車都可以，而原本和她關係不好的家姐竟一句道歉都沒說，更沒有聯繫她。

她的經歷讓許多網友認為她應該直接離婚，或是去諮詢專業律師，而她則回覆網民，表示自己也想過要離婚，拋下老公和家姐展開新生活，但懷孕之後不想輕易放棄孩子，加上自己20歲開始在經濟上完全依賴丈夫，

我從來沒有獨立打拚，也沒有上過大學，實在沒辦法自己撫養一名小孩，也不知道該住哪裡。如今打算和老公離婚，但在孩子出生之前仍然會和丈夫同居，等到分娩完身體狀況穩定後，就會找工作並且搬家。

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責任編輯︰王明芳