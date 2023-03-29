【貪污】顧問公司董事涉廉署案被定罪　法庭頒令充公780萬

▲ 區域法院今日頒令充公一名顧問公司董事犯罪得益780萬元。（資料圖片）

區域法院今日（29日）頒令充公一名顧問公司董事犯罪得益780萬元。該董事早前在一宗廉署案件中被定罪，涉及串謀一名工程公司董事，詐騙一個酒店建築項目發展商判授供水及排水裝置安裝工程合約。



王永就，平捷有限公司（平捷）董事；及馬秀琴，泛海工程有限公司（泛海）董事，於2022年4月26日同被裁定一項串謀詐騙罪名成立，違反普通法。控方同日根據《有組織及嚴重罪行條例》第8條，向法庭申請充公王永就非法獲取的得益。王永就於2022年5月中離世，法庭其後擱置其判刑，而馬秀琴則被判入獄39個月。區域法院暫委法官勞潔儀今日批准控方申請，頒令充公王永就犯罪得益780萬元，其遺產管理人須履行充公令的要求。

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廉署發言人表示，廉署於2010年已成立專責小組處理限制、披露及沒收犯罪所得資產的工作。執行處追贓辦公室會繼續致力充公非法得益，向法庭申請充公令，以剝奪罪犯就貪污及相關罪行所獲取的利益。案發時，王永就是機電工程顧問公司平捷唯一董事兼股東。王永就兒子及馬秀琴同為工程公司泛海董事兼股東。馬秀琴亦是王永就另一間公司遠輝工程有限公司（遠輝）的僱員。創意昇有限公司（創意昇）是旺角一個酒店重建項目的項目發展商，於2011年3月委派平捷為項目的機電工程顧問，就消防、電力、機械通風及空調，以及供水及排水裝置安裝工程（該四個工程範疇）提供顧問服務。平捷須協助創意昇就該4個工程範疇擬定招標名單和挑選適合的承辦商，以及監督及規管相關的工程。泛海是其中一間參與投標的承辦商，並獲王永就極力推薦。王永就及馬秀琴其後安排兩名泛海「經理」出席由王永就及創意昇代表主持的招標面見，而創意昇於2014年8月將供水及排水裝置安裝工程合約判授予泛海，合約金額為逾2,300萬元。泛海取得合約後，未得創意昇批准將工程分判予另一間公司。王永就從來沒有向創意昇申報其兒子為泛海董事，以及他在泛海的權益及與泛海的關係。王永就又利用不誠實手段，誘使創意昇將有關合約判授予泛海。倘若創意昇知悉王永就在泛海的權益以及他與泛海的關係，便不會邀請泛海投標或將有關合約判授予泛海。廉署調查貪污時揭發本案，調查發現泛海事實上並沒有任何員工，出席上述招標面見的兩名泛海「經理」，其實分別是遠輝的僱員以及王永就的商業伙伴。馬秀琴在王永就指示下向創意昇提交所有泛海投標文件及發票。



創意昇在廉署調查案件期間提供全面協助，控方今日由署理高級檢控官黎健禧代表出庭，並由廉署人員郭保強協助。

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記者：吳穎嵛