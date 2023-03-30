【早餐地雷】每日早餐吃三明治 37歲男患胃炎恐增患癌風險

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上班族及學生們最喜歡以三明治當早餐，貪其方便又飽腹，不過原來這個都巿人的習慣，分分鐘會為你增加患癌風險。根據台灣報道，一名37歲男子於歐洲長期旅居，並跟隨當地人的習慣，早餐經常吃火腿、煙肉或煙三文魚三明治，又常吃冷食及愛餐敘飲酒，當他返回台灣做健康檢查時，卻發現已患上胃炎，胃部也感染了幽門螺旋桿菌。醫生指這些加工或高鹽食物都可能提高胃癌機率。

北投健康管理醫院副院長梁程超指幽門螺旋桿菌主要經口傳染，傳染途徑包括污染的飲用水、食物或唾液，感染後沒明顯症狀，但它與胃癌息息相關，因為研究指出胃癌患者8成胃部都感染了幽門螺旋桿菌。

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而高鹽、醃漬物、煙燻處理或發霉（黃麴毒素）的食物，也會提高胃癌機率，還有抽菸、喝酒、經常發生胃炎、曾接受胃部切除手術、有胃癌家族病史，患胃癌的機率也較高。另外，胃癌的發生和老化也有關，50歲以上的男性最高危。

由於胃癌初期症狀不明顯，等到發病往往是中晚期，因此台灣癌症基金會提醒大家，要定期檢查胃部，即時消除幽門桿菌的感染，平日要多吃新鮮水果及蔬菜，避免不必要的放射線波，飲食亦要注意，減少多鹽、氮鹽及燻烤食物，為了健康，更應遠離煙酒。

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