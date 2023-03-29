【公院事故】公院去年共呈報近2千宗事故僅公布1宗　醫管局：絕大部分屬輕微事故

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醫管局表示，去年公立醫院共呈報1495「設施及環境」事故、以及461宗「醫療器材、儀器及消耗品」事故，但去年只有公報1宗「設施及環境」事故。醫管局表示，絕大部分屬於輕微事故，不涉及傷亡或服務受影響，經醫管局評估後，認為有關事故並不屬於重大事故，因此沒有對外公布。

醫務衞生局回覆立法會會議黎棟國提問，指醫管局到過去年，分別呈報1千4百至1千6百多宗「設施及環境」事故、以及3百至4百多宗「醫療器材、儀器及消耗品」事故。不過，絕大部分屬於輕微事故，不涉及傷亡或服務受影響。醫管局經評估後，認為有關事故並不屬於重大事故，因此沒有對外公布。

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至於呈報的重大事故，2020年共有11宗、2021年共呈報9宗，去年就共呈報1宗。

醫管局表示，政府正在全力推動第一個十年醫院發展計劃下多個重建和擴建項目，以期提高住院服務量、提升服務質素和更新院內設施。

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責任編輯：陳展棋