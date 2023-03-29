迪士尼PIXAR最新作《元素大都會》預告登場　《沖天救兵》卡叔再現大銀幕

延續迪士尼與彼思（PIXAR）動畫一貫的天馬行空創意無限，繼玩轉玩具、海底、人腦、靈魂等各式世界後，全新動畫電影《元素大都會》（Elemental） 將以水、火、土和空氣四大元素為主角！

一如《玩轉腦朋友》將喜怒哀樂轉化成角色，今次就將元素擬人化，包括有幽默風趣又顧家的火爆烈女「火小姐」苗小焰 （小焰）Ember、細心感性真情流露的「水先生」劉滴水（阿水） Wade、心地善良又醒目的「土生土長」街頭小子阿葛Clod、大情大性好吹得的驚雲姐Gale等。

四大元素以各式各樣形態聚居於「元素大都會」，到底各「元素民」會怎樣產生意想不到的化學作用，開創一個「元」美新世界？

改變既定想法

最新預告更完整地展示「元素大都會」的各類「元素民」特性。四大元素各具特色，「空氣」像雲，可以飄浮在半空之中，卻總是容易被撞散；「土」聚居地底，身上可以長出各種植物；「水」形態多變，總是被捲入各種東西之中；「火」熱情又惹火，一個噴嚏就可以燒光身邊的東西。共存元素城的唯一準則，就是各元素鎮的居民不能混在一起。

從來沒有離開過火焰鎮的小焰，一直都準備繼承父業，留在火焰鎮經營家族壁爐店。直至有一日意外遇上細心感性的阿水，才激發起她思考自己的未來。

阿水帶小焰衝出火焰鎮，體驗各種新奇事，大開眼界的小焰亦開始慢慢改變自己的想法。最終小焰會否嘗試衝出自己的「元素圈」，做自己真正渴求的事呢？

電影由《恐龍大時代》(The Good Dinosaur) 導演彼得孫 (Peter Sohn) 執導，故事靈感源於他在紐約的童年成長歲月：「我的父母在70年代初期由韓國移民到紐約，在Bronx開了一間雜貨店，這美麗小社區就像『元素大都會』。」

卡叔德仔再現

另外，PIXAR電影每次在正片播出前都有一段短片播出，今次《元素大都會》播出前，同場有由《沖天救兵》（Up）金像提名編劇鮑伯彼得森（Bob Peterson）首次執導，讓深受大家喜愛的卡叔（Carl）和他那隻會說話的狗德仔（Dug），再度現身大銀幕。

故事講述卡叔不情不願下再度與女友人約會，心情難免緊張不知所措，於是德仔挺身而出擔任狗軍師，不過牠提供的約會心得能幫德叔約會成功嗎？

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