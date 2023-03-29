【旅遊業復甦】Uber推7折優惠往返機場　配合全新「Uber Travel」功能助乘客規劃行程

▲ 限量版旅遊套裝包括1個精美洗漱袋、1套旅遊數據卡及電話卡針、1個行李牌、1個蒸氣眼罩及1盒薄荷糖。（Uber圖片）

為配合復活節長假期，Uber今日（29日）宣布推出「約定輕鬆同遊」（Peace of Mind with Reserve）推廣活動，乘客可享7折優惠往返機場，並贈送限量版旅遊套裝，又配合正式登陸香港的「Uber Travel 」功能，方便乘客規劃旅遊及往返機場行程。

Uber特意推出「約定輕鬆同遊」推廣活動，讓乘客以單程7折（最多可扣減港幣 70 元）乘搭Uber往返香港國際機場，只需優惠碼「EASTER23」即可享受優惠。另外，在推廣期內使用「提前預訂」功能（Uber Reserve) 完成往返機場行程的乘客，有機會獲得150元乘車優惠及限量版旅遊套裝，當中包括旅遊數據卡、「電話卡針」及蒸氣眼罩等。活動由周五（31日）開始直至4月30日，所有優惠均以先到先得方式提供，送完即止。

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為協助用戶統籌行程資訊及規劃旅程交通，Uber亦與AwardWallet合作推行「Uber Travel」服務，幫助使用者在App內一鍵查看旅遊行程，如酒店、航班及餐廳預約資料，安排使用車輛。用戶可選擇手動輸入已確認的出行資料至Uber App，並整理成為行程表；若用戶同意將個人Gmail或Microsoft電郵帳戶連結Uber App ，系統亦會自動匯入電郵帳戶日程中的旅遊行程資訊，更可提醒用戶提前預訂乘車行程，例如提前預訂車輛前往機場，乘搭「早機」。

Uber香港區總經理鍾志霆表示，為迎接國際旅遊旺季及響應香港政府的『開心香港』活動，特意為旅客及Uber平台乘客用戶送上「提前預訂」功能的折扣優惠，協助大眾最多提早30日前預訂行程，減少疫後旅遊的焦慮。

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責任編輯：梁凱婷