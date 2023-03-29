【復常之路】科學委員會：健康成年人及打齊三針兒童無需再打疫苗 高風險人士對上一針6個月後可補針

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疫苗可預防疾病科學委員會下午開會，討論本港的疫苗接種策略。委員會主席劉宇隆表示，高風險人士包括50歲或以上長者、孕婦、長期病患人士以及前線醫護，如於至少6個月前曾接種疫苗或曾受感染，均可以於2023年再接種一針疫苗。至於其他人士，例如沒有其他疾病的成年人，以及已打齊三針的兒童，則可以自由選擇是否接種疫苗。

劉宇隆表示，50歲以下沒有長期疾病的成年人，並不需要再接種疫苗。不過考慮到部分市民因旅遊、讀書等原因想打多一針，政府仍會全資資助市民接種。至於小童如未接種三針，則建議打齊三針，但不需要打第四至五針。不過世衞的指引無規定兒童需打齊三針，為何科委會的指引較嚴謹?劉宇隆表示，世衞的指引需符合全世界190多個國家的國情，而委員會專注香港現有的資源。

其他國家有100蚊、但香港可能有500蚊，有一些人群唔係咁高風險，但比左以後都會有好處，有零星入院個案及死亡個案，並出現嘶哮症、或者抽筋等。

他表示，疫情會有波幅，但已有8成人群已接種三針。由於打針主要作用是防止重症及死亡，沒有疾病的成年人死亡的風險降至十分低，絕大部分市民，病一兩日就會好返。劉宇隆亦指，世衞指引中說明，最新的指引於2023年是最好的決定，「疫苗唔會無了期打落去」。不過如市民希望接種，只要有一定間距仍然安全。

對於有專家早前表示，建議成年人每一年打一針、而長者等高風險人士每半年補針。劉宇隆指，委員會的決定聚焦2023年，因此並無這個建議，強調委員會是一致通過決定。

委員會主席、政府專家顧問劉宇隆在會前向傳媒表示，毋須再建議全民接種，應按不同人士的風險程度，決定是否要打針，其中較低風險的健康成年人，接種3針疫苗已足夠，即使受感染都很快會康復，甚至不知道自己染疫；至於高風險的人士就要較審慎。

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責任編輯：陳展棋



