【好人好事】港男揸電單車經紅隧自炒　遇「熱心靚仔」守護揭真身竟是他

▲ 港男揸電單車經紅隧自炒,遇「熱心靚仔」守護,揭真身竟是「他」。

好人好事不嫌多!日前,一名港男駕駛電單車途徑紅隧時,疑因天雨路滑不慎「自炒」。慌張之際竟遇上一位「熱心靚仔」,不但為他撐傘,還用座駕為事主擋路,守護至救護車到場為止,讓事主大呼感動。

最新影片:

事主在Facebook群組「馬路的事討論區」發文,表示自己在本月25號晚上6點,駕駛電單車途徑紅隧時「自炒」。炒車後,他擔心自己會引起道路阻塞,於是慌張想爬去路邊讓出車路。這時,從路上一輛深紅色保時捷中走來一位「熱心靚仔」。事主回憶,那位「哥哥」叫他不要動,並將座駕打斜停泊在路上,擋住後面車輛,保護「自炒」的事主和電單車,還為他召救護車。

另外,由於事發時仍下雨,「熱心靚仔」更一直幫事主撐傘,陪他等救護車及警員到達為止;情景猶如偶像劇上演一般。而受助事主亦大為感動,事後甚至流露出「想嫁」的心情:

真的太感動香港還有如此的大好人,萬分感激。哥哥本人高大靚仔,真係嫁得過!

守護者真身是「他」

事主發文後,不少網民留言稱讚「熱心靚仔」是大好人;也有事發時同樣身處紅隧的網民坦言,當時見保時捷打斜停泊,旁邊有電單車,還以為是兩輛車主出了交通意外,沒想到竟是好人好事。網民補充,見到事主上擔架床後,「熱心靚仔」還幫忙拓起電單車,直言「佢真係有幾分靚仔同官仔骨骨嘅!」

同時,網民也紛紛好奇「熱心靚仔」的真身究竟是誰。而事主最後則開估:原來他是港安醫院腦外科專科醫生黃秉康!真相一出,稱讚的聲音亦更多了,「偉大醫生」、「高尚情操」、「醫者父母心」。事主亦再感謝黃醫生:

應該係救左好多人命,所以佢會咁偉大幫我,到呢一刻我己經眼泛淚光。現送上感激,好人一生平安!

醫生:只是略盡綿力

TOPick亦向黃秉康醫生詢問事發時情況。黃醫生回應指,當時路經事發點,見事主正慌張想爬起,於是連忙下車幫忙:

驚佢有骨折,移動可能會更嚴重。再加上附近好多車,我幫佢截車後留在原地最安全,10幾分鐘已經有警察和救護人員到場幫忙。

黃醫生最後謙虛表示,自己只是試著幫了一點小忙罷了:「Just tried to help a bit.」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯:羅嘉欣