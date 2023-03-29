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【好人好事】港男揸電單車經紅隧自炒　遇「熱心靚仔」守護揭真身竟是他

健康 18:30 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

港男揸電單車經紅隧自炒，遇「熱心靚仔」守護，揭真身竟是「他」。

好人好事不嫌多！日前，一名港男駕駛電單車途徑紅隧時，疑因天雨路滑不慎「自炒」。慌張之際竟遇上一位「熱心靚仔」，不但為他撐傘，還用座駕為事主擋路，守護至救護車到場為止，讓事主大呼感動。

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事主在Facebook群組「馬路的事討論區」發文，表示自己在本月25號晚上6點，駕駛電單車途徑紅隧時「自炒」。炒車後，他擔心自己會引起道路阻塞，於是慌張想爬去路邊讓出車路。這時，從路上一輛深紅色保時捷中走來一位「熱心靚仔」。事主回憶，那位「哥哥」叫他不要動，並將座駕打斜停泊在路上，擋住後面車輛，保護「自炒」的事主和電單車，還為他召救護車。

另外，由於事發時仍下雨，「熱心靚仔」更一直幫事主撐傘，陪他等救護車及警員到達為止；情景猶如偶像劇上演一般。而受助事主亦大為感動，事後甚至流露出「想嫁」的心情：

真的太感動香港還有如此的大好人，萬分感激。哥哥本人高大靚仔，真係嫁得過！

守護者真身是「他」

事主發文後，不少網民留言稱讚「熱心靚仔」是大好人；也有事發時同樣身處紅隧的網民坦言，當時見保時捷打斜停泊，旁邊有電單車，還以為是兩輛車主出了交通意外，沒想到竟是好人好事。網民補充，見到事主上擔架床後，「熱心靚仔」還幫忙拓起電單車，直言「佢真係有幾分靚仔同官仔骨骨嘅！」

同時，網民也紛紛好奇「熱心靚仔」的真身究竟是誰。而事主最後則開估：原來他是港安醫院腦外科專科醫生黃秉康！真相一出，稱讚的聲音亦更多了，「偉大醫生」、「高尚情操」、「醫者父母心」。事主亦再感謝黃醫生：

應該係救左好多人命，所以佢會咁偉大幫我，到呢一刻我己經眼泛淚光。現送上感激，好人一生平安！

醫生：只是略盡綿力

TOPick亦向黃秉康醫生詢問事發時情況。黃醫生回應指，當時路經事發點，見事主正慌張想爬起，於是連忙下車幫忙：

驚佢有骨折，移動可能會更嚴重。再加上附近好多車，我幫佢截車後留在原地最安全，10幾分鐘已經有警察和救護人員到場幫忙。

黃醫生最後謙虛表示，自己只是試著幫了一點小忙罷了：「Just tried to help a bit.」

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責任編輯：羅嘉欣

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