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【極度驚嚇】裸體上身做乳房檢查門突打開被人看光 人妻要求道歉反被院方斥太傳統

健康 17:59 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

赤裸上身做乳房檢查門突然大開，人妻遭陌生人看清光。

做婦科檢查時，如果被陌生人盡收眼底，場面必定尷尬非常！內地陝西省一間醫院便發生類似事故，有女子於其中一病房內剛做完乳腺檢查，還來不及將衣服穿好，便有人推門而入，令她上半身即時裸露於人前，並尷尬不已。事後，院方僅表示只賠償300元人民幣，令女子深感受辱，故決定將事件公開，並要求涉事醫生公開道歉。

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事發於本月9日，該名姓董的女子和丈夫一起前往陝西中醫藥大學第二附屬醫院做孕前檢查，惟女子剛完成乳腺檢查後不久，便有一位醫生冒然推門而至，順勢讓外界的氣流湧入房，將隔簾吹起，即時讓醫生連帶門外走廊的人均看到赤裸上身的董女。

董女其後大為不滿，認為自己的私隱被侵犯，要求醫生公開道歉，不但被醫院拒絕，並反指她太傳統，認為生過孩子就不應如此計較。最終，醫院提出賠款了事，由原先的300元人民幣，後來加到1,000元人民幣，惟董女不為所動，強調要求醫生真誠地向她公開道歉。她又反斥院方「難道自己赤裸的上半身只值300嗎？」

醫院職員回應事件表示醫生直接推門的舉動的確欠妥，指醫院今後會注意。醫院事後亦曾翻看走廊閉路電視錄影，發現當時走廊外僅有2男1女，與董女所說的4名男士有出入，認為事件還未了解清楚，故當時拒絕事主要院公開道歉的要求；至於提出的金錢賠償是為了安撫事主，惟對方卻認為是在羞辱她，而且提及董女曾因此提出20萬元的賠償。

針對醫院的回應，董女表示，她從未提過20萬元的賠償要求，10萬的說法都是衝口而出，她強調並非想要錢，而是真誠的公開道歉。

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責任編輯：羅嘉欣

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