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【旅遊業復甦】城巴開辦A25機場快線來往啟德及機場　每30分鐘一班

社會 17:48 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

城巴開辦A25機場快線來往啟德及機場。（城巴提供）

城巴積極配合政府「你好，香港！」宣傳活動，宣佈將於4月1日起率先開辦全新A25機場快線，及於復活節假期間加強多條城巴機場快線服務，最頻密將達每10分鐘一班，以及加強城巴機場快線通宵路線服務，以為市民及旅客提供來往市區至港珠澳大橋香港口岸及機場的舒適、直達服務。

全新的A25號線來往啟德、港珠澳大橋香港口岸及機場，開辦初期會於星期六、日及公 眾假期提供服務。由啟德（協調道）開出，經啟晴邨、德朗邨、土瓜灣、紅磡、黃埔、 尖沙咀梳士巴利道、九龍公園徑及廣東道，前往港珠澳大橋香港口岸及機場。由啟德（協調道）開出的班次服務時間為星期六、日及公眾假期上午8時10分至晚上8時10分，每30分鐘一班。由機場（地面運輸中心）開出的班次服務時間為星期六、日及公眾假期上午10時至凌晨12時，每30分鐘一班。全程車費為港幣39元。

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於復活節假期間，城巴將加強城巴機場快線A11、A21及A29的服務，最頻密將達每10分鐘一班，以及加開通宵路線NA10、NA11 、NA12、NA21及NA29班次。城巴會與政府及機場管理局繼續保持緊密溝通，並安排後備車輛，按客量為各條連接機場及途經港珠澳大橋口岸的城巴機場快線加強服務。

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責任編輯：吳穎嵛

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