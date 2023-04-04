【little girl】黃斯琪憑《全民造星IV》彈起　CK感謝許廷鏗相助單飛出歌示愛

▲ 女團STRAYZ成員黃斯琪（CK）憑歌寄意。

有多少人敢於向父母表達愛意？26歲的女團STRAYZ成員黃斯琪（CK）有感有口難言，多年來都未曾試過親口跟爸爸說一句「我愛你」，這份愛一直藏於她的心底裏。

CK終於忍不住於今年情人節推出新歌《little girl》，憑歌寄意向爸爸示愛，唱出心中情。

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父女感情好

由於CK的爸爸在外地工作，她從小開始便不是每天能跟爸爸見面，不過父女感情非常好。

她跟TOPick說：「從小到大，爸爸都超級錫我，不會打我罵我之餘會買毛公仔給我。我甚麼也會跟媽媽說，但跟爸爸則很難開口，很少會說一些『我好掛住你』、『我好愛你』。」

她笑言：「已經進步了，現在會發訊息給爸爸說『我愛你』，他回覆我『我也愛你』。我都怕後悔，所以有機會的話我會親口跟他說一次。」

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雖然CK很少跟爸爸通電，但父女間亦有個無形的Bonding，「就算有多遠或有多久沒見，血脈相連，不會這麼容易便拆散。一開始是家人，一輩子也是家人。」

她續說：「無論如何，家人永遠也在，永遠都會支持。在適當的時候，屋企是最好的避難所。雖然我們不是經常見面，但我們的感情並沒有因為距離而變差。」

原來CK很少主動跟爸爸分享自己的事，她笑言：「如果爸爸想知道我的近況，通常都是問媽媽。」

CK的爸爸不懂得使用Social Media，「他從沒嘗試用這些軟件去找我，通常都是愛用的媽媽看見我出Post時再截圖給爸爸看。她就如間諜，我相信媽媽知道的事爸爸都會知道。」

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家人支持追夢

幸運的CK獲家人支持追夢，早前粉絲為STRAYZ設立巴士站應援燈箱，CK指：「姑媽特意去拍照，她身體開始老，仍然會山長水遠去跟燈箱合照。很感動，這是她們對我愛的表現。」

她有感而發：「我是在充滿愛、開心、關懷的環境下長大。只要溝通足夠，家人都會盡量滿足我想要的事物。因為我喜愛毛公仔，爸爸會經常夾給我。我很相信世界是充滿愛，因為我是在充滿愛的家庭下長大，所以便想延伸下去。」

她謂：「認識我的人會知道我是一個很開心、樂天、Funny，很有溫度、溫暖的人，這都是我成長過程，令我變成現在的我。」

家人願意放手讓CK選擇自己的路向，「想學甚麼、選甚麼科、讀甚麼中學等都交給我做決定。能夠獨立思考，在成長過程中會有很多決定權。」

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感謝「熊爸爸」許廷鏗

除了黃爸爸，CK有另一位爸爸──熊爸爸。

參加《全民造星IV》令CK認識了A組導師許廷鏗，「很榮幸、很幸運和感恩，超級多謝許廷鏗！」

今次推出新歌有「熊爸爸」許廷鏗的無限支持及幫助，CK指：「他很改變到我一些想法，一開始我不太夠膽去做自己的Solo。如今一年未夠便決定做Solo，都是受到許廷鏗的影響。」

眼見轉為獨立歌手身份的許廷鏗身兼多職亦從沒投訴，CK也不怕辛苦去追夢，「他真的是一腳踢，自己去處理他的工作，做他的音樂。他是多重身份，他是一個老闆、牙醫、歌手，然後他是我的導師，我覺得他拿捏得很好，他不怕辛苦且想去做藝術，看見他這個奮鬥的身影，我便覺得我都想這樣，便鼓起勇氣做我的第一首Solo。」

許廷鏗幫了CK很多，「我的第一首個人派台作品是自許紀錄助我發行，他對我的愛就如爸爸般，我們不會掛在嘴邊，但他會默默地用他的方法去守護我、支持我。」

她大讚這位前輩，「他不只是想自己好，雖然他曾說自己不是在提攜後輩，這個社會未必能給予大家機會，很多很值得的新人都未必有平台或機會，但他很想大家能給目光予新一代。」

她續說：「其實很難得，他已經有一定的地位，但仍然有很多目標。他很想大家認識更多香港的新血，給了很多機會我們這班小BB，伸出他的手去帶領我們，拖住我們去走這條路。」

▲ （陳慧安 攝）

做好自己無懼比較

由《全民造星IV》誕生的女團包括COLLAR、Lolly Talk及STRAYZ，CK不怕比較，「不去想便不會有，有甚麼好比呢？更多人一起做這件事，其實對香港的樂壇來說是好事。最重要是自己不要將這事當作是比賽或比較，大家都是在做一件事，就是做音樂、做藝術，其實不需要存在比較，這是很主觀的想法。只要做好自己、努力，別對不起自己，對得住愛你作品的人，其實便已經很好。」

談到於《造星IV》決賽中未能再下一城，CK完全沒有因此而不開心，「我對於比賽的得失心並非很重，每一Round我都會想下一個應該到我走。這並非是一種消極的態度，純粹是我覺得有很多很厲害的女生，所以我覺得我今Round做好了，我走也沒所謂，我就是抱這種心態去闖每一關。」

她又謂：「可以踏上決賽舞台，對我來說已經是一件很神奇的事。其實我沒有覺得自己是落選，我排第九啊！都是一個很不錯的成績。這是一個值得令我高興的成績。我覺得很滿意，過程和結果都很滿意。」

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努力賺回血汗錢

「放棄了最大的就是金錢。」

追夢難免需要付出，CK坦言：「作為一個自資歌手和自資女團，這是很多人都在面對的，我覺得錢現在花了，也可以努力再賺回來。我是一個很樂觀的人，現在犧牲得最多的是金錢，但我相信它會回來。我愛錢錢，錢錢愛我！」

正式出道後，CK變得愈來愈成熟，「不能像以前般任性，想去旅行便去旅行，現在可能是先想一整年的計劃，再作安排。我怕離開一會兒便需要重新安排，更怕會影響我的團隊。」

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未來繼續創作

CK自資了6位數字推出歌曲《little girl》，她笑指：「我的心臟如被𠝹了幾刀。希望這幾刀快點復原。這個數字是預算內，知道要付出的。我要加油賺錢，因為我想繼續做音樂。」

未來，她想跟更多人合作，「我很期待跟更多人遇見、相遇，然後有故事，這也是我的終極目標。團方面，我會希望有一首很型的歌誕生，型格真的很適合我們這個女團。」

她謂：「人要跟人相遇才會有故事，有故事才會有靈感，有靈感才能做藝術。」

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服裝：PortsPURE

場地：Ying'nFlo 奕凨

記者：梁樂欣

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