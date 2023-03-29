【氫能發展】議員促港府加快氫能源發展　謝展寰：將研究從大灣區輸入氫氣

▲ 謝展寰表示，將研究從大灣區輸入氫氣。（資料圖片）

立法會今日過半數通過「全面推動香港氫能源產業發展」的無約束力議員議案。有議員認為，本港在氫能源發展方面缺乏全面布局規劃；有議員則認為本港缺乏清晰的法律法規配合發展；亦有議員關注本地氫能產業人才發展方面。

環境及生態局局長謝展寰指出，因本港可再生能源的天然資源不足，不能生產大量的綠氫，故將研究從大灣區輸入氫氣，滿足本港短期需要，長遠而言，輸入低碳氫能是政府其中一個考慮選項。他又指，氫能源運輸車輛的運載容量有限，政府正研究增大從管道運輸氫氣能力，及以較低成本從用戶端提取氫氣的能力。他又透露，港深政府已開始討論，如何在鄰近關口提供足夠的充電及氫氣加注設施。

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謝展寰續指，特區政府的跨部門小組已展開工作，並已完成三個項目，在本港試驗，包括氫能雙層巴士及氫氣加注設施，推動實驗項目能在2023年下半年分階段開展。而「新能源運輸基金」亦預留2億元資金用以資助運輸營運商購買、運作氫燃料電池車、安裝加氫設施，及收集分析實驗數據等相關費用。他估計，計劃資金會在今年第三季批出。

選委界立法會議員李浩然形容，相對於國內外氫能源產業布局，本港方面仍處落後，他表示，能源產業是人類支柱產業，能否把握此歷史契機，並完成能源結構轉型，成為經濟體能否繼續健康發展的關鍵命題。他又提到，新加坡近期出台其氫能源戰略，明確把氫能源建設為重要減碳能源形式，反觀本港，則缺乏全面布局規劃。他促港府把氫能源在能源結構中置於重要位置，他又希望，港府著重氫能源認證評級機構的建設，成為國際氫能源認證評級中心，掌握氫能源碳交易的標準制定權及定價權。

本身是香港中文大學工程學院副院長的議員黃錦輝形容， 香港在氫能源方面的規劃，仍一片空白，他表示，環境及生態局轄下的跨部門小組的工作主要配合氫能燃料車的發展和配套需要，但他指出，政府的眼界不應只局限氫能車，而應放眼整個產業的發展，為氫能源制定中長期規劃。他更建議，政府可在河套區指定區域，以沙盒形式測試各類氫能源產品。

選委界議員陳紹雄認為，本港要推動氫能發展，政府需要制定清晰的氫能政策及法律法規。他舉例，早前有巴士公司在本港引進氫能巴士，但因本港法例未容許氫能車在路上行駛，導致計劃擱置。他表示，本港若要主動融入國家發展大局，就要對接大灣區的相關產業規劃，參考內地及不同國家標準，建立一套國際認可的評級，將有助大灣區以致全國氫能源產業走出國際市場。

自由黨議員李鎮強表示，本港除了指定相關法規外，亦應進取地仿效國內外的激勵措施，為氫能相關項目及產業提供明確支持政策， 甚至制定專項激勵基金，例如針對氫燃料電池交通工具相關範疇提供補貼，技術研發資助等，鼓勵產業整合發展。

新民黨議員何敬康認為，長遠而言，本地專業氫能源人才的培訓及儲備非常重要。他表示，要本港建立完善氫能產業人才培養機制，可為未來氫能產業發展提供持續推進的力量。他又建議，特區政府應推動本港大學可開辦新能源儲運等課程，培養本地人才投身國家氫能產業建設。

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記者：關景騰