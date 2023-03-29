【打擊不實資訊】Meta分享打擊不實資訊六大技巧　避免不知情下分享不實資訊

▲ Meta分享打擊不實資訊六大技巧。（Meta提供）

網絡世界充斥著不同種類的內容，同時可能隱藏不實資訊，意即非刻意分享或試圖誤導或欺騙他人的錯誤資訊。如何分辨資訊真偽，避免在不知情下在網絡上分享不實資訊？立即看看Meta「打擊不實資訊」六大技巧，成為一個稱職的數碼公民！

1. 對標題持懷疑態度：了解整個內容而非只看標題。尤其遇到沒有註明來源、過時或欠缺背景的圖片、數字、引述及日期的內容，便應格外留神。

2. 辨別來源是否可靠：確定資訊來自具有公信力、可靠、以準確著稱的來源。如果資訊的來源是社交平台上的專頁，用戶可以查看專頁的「關於」頁面以了解更多。

3. 注意不尋常的格式：尋找那些疑似不實資訊的小線索，例如使用了假網址、出現錯別字或難看怪異的排版設計。

4. 參考其他報導來查核證據：從可靠來源了解事情的全貌，例如從可靠來源尋找其他報導，以驗證資訊準確無誤。

5. 善意提醒他人：如果朋友或家人分享不實內容，可以私訊通知他們。如果有關內容已獲得很多讚好及留言，嘗試溫和地公開糾正。

6. 分享前先三思：某些資訊的內容或會使用過激和情緒化的言辭，以引起熱烈迴響。所以，在分享前先停一停、想清楚，並檢查內容是否準確。

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Meta同時積極打擊不實資訊，並以三層架構：移除、降低、告知，加上第三方事實查證機制，來處理平台上的不實資訊：

移除：Meta有處理具高度傷害不實資訊的政策，例如若有關資訊被認為會在現實生活中造成人身傷害，或對公共安全有直接威脅，Meta便會移除相關內容，甚至停用該帳戶。同時，若有關資訊被認為違反《社群守則》，Meta也會在發現不實資訊時立即移除相關資訊。

降低：凡經過第三方事實查證機構評斷為不實的內容，Meta會降低該內容在Facebook，Instagram動態消息中出現的次序，以盡量減少其流傳的機會。

告知：Meta藉由告知用戶更多資訊，讓用戶決定自己是否應該閱讀、信任和分享內容。

第三方事實查證機制：Meta透過與獨立且經International Fact-Checking Network（IFCN） 認證的事實查證機構合作，定義並審核潛在的不實資訊。若事實查證機構發現Facebook或Instagram上出現失實或容易引起誤解的公開帖文，可為有關內容的準確性給予評級。整個查核過程 – 由選材、查核到為資訊評級，均不受Meta干涉。而Meta會按不同等級作出相應措施，例如在帖文加上標籤或降低相關帖文觸及率等。

不實資訊十分複雜且不斷演變，目前沒有解決這類問題的絕對良方。因此，Meta有賴與大家共同努力，齊齊打擊不實資訊！

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