【靚太安樂窩】2023春夏妝容趨勢及護膚指南　公開啞緻底妝+野生眉+持妝秘笈

▲ 星級化妝師Janice Lam為大家分享春夏流行妝容及持妝補妝貼士。

踏入春夏天，加上口罩令取消，不少女士都會重啟化妝之路。今集《靚太安樂窩》請來星級化妝師Janice Lam為大家仔細介紹今季妝容趨勢，並公開最強護膚、持妝及補妝秘笈。想畫出完美妝容的你，不要錯過!

自小熱愛扮靚 化妝師職業扭轉人生

▲ Janice坦言經歷至少二十年的磨練，由化妝新手到成為國際品牌、明星最愛的化妝師，一切得來不易。(曾嘉文攝)

Janice指年少時沒有特別技能，唯獨對化妝扮靚極有興趣，喜歡幫別人打扮，亦獲得前所未有的成就感。初時，曾擔心自己未必適合當化妝師，又怕浪費金錢，唯有抱著「趁後生試下冇壞」的心態努力嘗試，一邊鑽研技巧，一邊吸收工作經驗。最後，就在化妝、髮型及美容三方面，選擇投身化妝行業。

自知沒有專長，但知道要一技傍身，而且與時並進，最起碼靠自己雙手搵食，不用餓死、不用怕裁員、失業。

200%付出 白手興家成功創業

回想起「最蝦碌」一次化妝經歷，Janice指當年接到一份化妝品品牌活動的工作，需要在台上示範化妝。即使事前做足準備功夫，但一個新人需要同時兼顧化妝、時間管理、講解並照顧台下觀眾反應，的確感到驚慌。所以，一不小心把化妝掃跌到地上。雖然睇準時機執起化妝掃，但台下一個美容編輯的反應令她印象深刻。

台上台下有段距離，但睇到口形聽到聲，編輯問:「台上跌掃的化妝師是誰，我都不認識。」其實我沒有不開心，反而認為:現在你未識我，但希望日後你會認識我，這一次經歷成為推動力。

雖然現時貴為星級化妝師，但Janice指剛入行時曾經幾個月零收入。於是，設下2年奮鬥限期，幸好身邊朋友、同事幫助下，收入開始穩定;到第3年，試過半年沒有放假;約5年時間就成功買樓。到後來，開工作室需要資金就賣樓集資，開業第2個月便回本。

居安思危的性格，令Janice對事業的要求越來越高。近年，決定再提高化妝學校的認受性，申請國際、政府認可的QF及CEF專業證書。她坦言以中五學歷，面對繁複的數據、行政手續等文件，感到十分吃力，幸得身邊戰友相助才一一解決。現時貴為星級化妝師兼老闆的她，笑言「人生沒有甚麼娛樂，做任何事都先想到化妝」，全因工作是她興趣，亦是生命一部份。

每一行都需要專業，不要怕蝕底。趁後生多試多鍛煉當考驗，給自己多點信心，不要自怨自艾，起跑線是自己定的。

夏日護膚指南

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必備爽膚水

▲ 爽膚水使用方法:可塗抹兩至三次，需視乎皮膚吸收狀態，緊記待皮膚完全吸收，才再次塗抹。亦可將臉頰多餘的爽膚水、保濕乳液等，順手塗抹在頸部。(曾嘉文攝)

分別為清爽型及滋潤型。如果皮膚較乾燥，可揀選質地較厚身的滋潤型爽膚水; 皮膚缺水但不乾燥的話，可以選擇清爽型。

眼部護膚品

如使用清爽型眼霜，在塗上眼底遮瑕膏後，就會出現「龜裂」。因此，要用滋潤型眼霜。如眼底易溶妝，用控油眼霜打底或及碎粉去定妝。眼霜有2種，一種是適用於乾性眼皮，呈珠光色;油性眼皮眼霜，質地類似遮瑕膏，較霧面。

嘴唇護理

上粉底前，先塗上潤唇膏，既令潤唇膏有足夠水份滋潤嘴唇，又有助唇膏顯色。另外，必須戒掉「舐嘴」壞習慣，否則越舐唇越乾。亦需定期去角質，建議在洗面時用暖毛巾輕抹，一星期做1-2次即可去死皮。

妝前底霜

完成護膚程序後，皮膚有足夠滋潤度，就可使用質地清爽的防曬霜。建議揀選具調色功能，有遮瑕效果的調色底霜;防曬系數(SPF) 需有SPF 30才足夠應付日常防曬工作，如需戶外活動，使用SPF 50的防曬霜。

2023春夏底妝趨勢

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底妝

▲ 塗粉底時可先塗抹面額中間位置，並用化妝掃推開，再以粉樸壓實及用上適量碎粉，令妝容更貼面。(曾嘉文攝)

今季底妝趨勢是控油，粉底多以啞光(Matt)質地為主。如皮膚狀態不穩定，出現乾燥脫皮、容易卡粉或不貼妝，可在使用粉底時，加入爽膚水及精華油混合使用，就有啞緻又滋潤效果。

修飾3寶

遮瑕

▲ 大多數人在完成眼底遮瑕後，顏色較灰暗。貼近肉色、皮膚顏色的遮瑕膏，可適用於面部遮瑕。(曾嘉文攝)

著重眼底遮瑕，可揀選偏粉紅色、偏橙色系的眼底遮瑕膏。因應黑眼圈而選色，如黑眼圈呈青紅色、青藍色，可用偏粉紅色的遮瑕膏;如果呈啡紅色，可用橙色系遮瑕膏去遮蓋。如果選色錯誤，即使多層疊加亦是無效。

高光

淡珠光色、沒有太多閃粉、細緻質地的高光，較適合日常妝。切忌用胭脂掃上，否則給人滿面油光的錯覺。

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陰影

選擇啞光陰影，如有基本化妝技巧，可用膏狀陰影，修容效果更佳。

眉妝

▲ 畫出野生眉，需要有較濃密的眉毛。(曾嘉文攝)

蓬鬆的野生眉是今季趨勢，本身眉毛較硬身的人，可用透明眉膠定型。如果眉毛軟身又較少，選擇刷頭極細且梳子型的睫毛膏，可打造根根分明的眉毛，切忌揀選豐盈增量款的睫毛膏。另外，睫毛膏需對應頭髮顏色及配備眉刷一同使用，有助整理毛流，令野生眉更立體精緻。

眼妝

▲ Janice指，當你沒有精神，畫一條深啡色眼線就十分足夠。以眼線筆再加上眼線液筆，更柔和精神。(曾嘉文攝)

顏色上，大地色最穩陣、最安全及最百搭易襯。亦可加上珠光打造輪廓。另外，深啡色眼線是必備，再畫上淡粉色、淡橙色或淡啡色眼線，及臥蠶位，令整個眼妝看起來溫柔又有精神。

胭脂

顏色較奪目的胭脂，如鮮粉紅色是今季必備。集中塗擦眼尾、接近顴骨等較高的位置，少量多次地輕掃。

唇妝

今季流行歐美系豐唇，裸色自然系色調、磚紅色及鮮紅色的唇膏，加上少許光澤感，看上去更性感。

持久定妝貼士

▲ 香港夏天炎熱又潮濕，使用定妝噴霧可防止水份流失，令粉底更貼面，擊退浮妝及脫妝問題。(曾嘉文攝)

用法:上碎粉後，可手握定妝噴霧，使用前先搖勻，輕閉雙眼。離面部約20cm距離，可全面沾上噴霧，最後用紙巾印走多餘水份。

揀合適的定妝水

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市面上，定妝噴霧有不同字眼，如定妝水、油水、Fix等。如面額易出油，可選擇定妝水; 皮膚乾燥缺水、易浮粉，選擇油水混合的定妝噴霧;混合性皮膚，額頭位置較乾燥，中間位置較易泛油。用定妝水前可先用手遮擋額頭，再在較易泛油的位置噴上定妝水，緊記「在乾的地方噴灑定妝水，會更乾」。

脫妝補妝有計

▲ 大家可集中在較易出油的鼻翼位補妝。(曾嘉文攝)

不少人在乘坐交通工具時會戴上口罩，回到公司發現脫妝，或面上有口罩印。建議用濕粉樸輕按，再輕輕推開並上碎粉。取粉時，最好用碎粉掃輕印做出平滑貼膚的妝感，切忌以拖取式取粉，否則份量較難控制。至於沒有瑕疵、脫妝的位置，就不用補妝。

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責任編緝：張懿慧