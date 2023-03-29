【夫妻之道】老公當全職爸爸7年拒回職場 高薪妻欲離婚聽1條件秒心死

不少家庭「男主外女主內」，但少部分「女主外」。台灣一名人妻在網上分享，她坐完月未幾就回公司上班，老公則做全職爸爸，在家照顧小孩，但隨著孩子慢慢長大、家庭開銷變重，老公當全職爸爸已7年，卻不斷找理由不願回職場，讓她頓時有想離婚念頭，但聼1個條件令她想心死。

該名人妻在網上發貼稱，

結婚8年，我每天像個陀螺轉不停，拚了命維持這個家的經濟水平⋯。

她抱怨，老公自從孩子出生後就離職待在家，說是不想錯過孩子成長，7年來都是由她一人扛起家庭支出，甚至還要給老公「薪水」，每月開銷至少15萬多元新台幣（近3.9萬港元）。

她稱，雖然老公體諒她工作辛苦，「家務及小孩他7、我3」，但她稱，每天下班回家仍需負擔她的那部分，且老公又說平常都是他在帶小孩，要小孩「假日去找媽媽」，以致於她工作之外的休息時間，也沒辦法好好休息。

當孩子3歲讀幼兒園後，老公平常在家就是打掃、洗衣，偶爾做飯給孩子吃，其他時間都是在打球、玩電動游戲機、騎單車。夫妻倆曾為此討論是否兩人都回到職場，但老公卻總是有各種理由拒絕，甚至拿小孩當作藉口，最終也就不了了之。

之後孩子上小學，她再提議老公回到職場工作，但對方說，

孩子0-6歲我24小時全年無休，孩子去上學了好不容易能輕鬆點，想先休息。

但這一休又是2年過去，如今孩子都要上3年級，老公仍拒絕回職場，說自己已離開職場7年，找不到甚麽好工作，「要我回去上班對我不公平。」

該名人妻頓時有離婚的念頭，「錢是我在賺、平常家務我也有做，那我需要這個老公幹嘛？」沒想到當老公得知她有離婚想法後，竟稱自己當全職爸爸很辛苦，考量他這些年來「為了家庭沒收入」，要求妻子如離婚，必須把財產分他一半。

該名人妻無奈表示，自己雖然年薪250萬新台幣（近65萬港元） ，但老公經常討獎勵，說他顧家很辛苦要求旅遊、買東西，「這幾年下來根本沒辦法存錢，想買的手袋都不捨得買，都拿去儘量滿足他」，卻沒想到對方最後一刻，心裡想的還是錢，讓她徹底心死。

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責任編輯︰王明芳