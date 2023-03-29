【七欖賽事】七欖2023周五開波　男女比賽首次同步於香港舉行

▲ 「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽 2023」 周五開波（資料圖片）

繼去年11月「七欖」在疫情中於香港大球場復辦後，今年全城欖球迷終於可在零社交距離限制下盡情享受「滙豐世界七人欖球系列賽」2022/23。此次將是香港史上首次同步在大球場舉行男女子比賽，將會有16支男子球隊和 12 支女子球隊同場爭標。周五開幕戰預計有逾3萬5千名觀眾入場。

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此次港隊男子組與法國、英國、烏拉圭分在B組；阿根廷、斐濟、薩摩亞和加拿大分在A組；澳洲、美國、西班牙、日本分在C組；愛爾蘭、紐西蘭、肯亞和南非同處D組。

港隊隊長禾獲特（Max Woodward）表示，此次的球隊陣容是其職業生涯中最具競爭力的球隊陣容。此次會以更加冷靜和清晰的頭腦迎接挑戰，相信今次球隊也不會令人失望。

港隊女子組將會在A組與紐西蘭、加拿大、英國並駕齊驅。B 組有澳洲、斐濟、愛爾蘭和巴西，而 C 組則有美 國、法國、日本和西班牙。

今個週末，傳統由香港小型欖球和青少年欖球隊組成的香港國際七人欖球賽大巡遊將再次上演。今年，香港女球員首次踏上大球場舞台，這對場內的小朋友亦會產生正面影響，首次登場的謝詠翹表示，此次比賽，此次會向年輕女孩展示欖球運動的可能性，希望他們能夠看到欖球運動充滿未來。

去年七欖衛冕冠軍澳洲隊終於打破了 34 年以來的香 港站冠軍荒，澳洲主帥文尼迪（John Manenti）表示，希望此次來港比賽能夠再下一城，希望能與隊員們創造歷史，連取兩個香港站冠軍。

港隊女子組將會於星期五下午迎戰紐西蘭及加拿大，並與星期六上午迎戰英國。男子組將會與周五晚迎戰法國，星期六則會與英國及烏拉圭交手。

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責任編輯：解青羽