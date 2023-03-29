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【博鰲亞洲論壇】李家超下午抵海南　考察博鰲樂城醫療旅遊先行區

政治 18:42 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

特首李家超今日下午抵達海南。（李家超Facebook圖片）

特首李家超今日下午抵達海南，準備出席博鰲亞洲論壇2023年年會。他期待在會上與内地和各國政商學媒等界別代表，共商疫後世界發展大計，促進國際團結與合作。

李家超下午參觀了海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區。該區於2013年設立，為遊客提供體檢、健康管理、醫療服務、康復、養生等完整的醫療服務。

李家超（中）下午參觀了海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區。（李家超Facebook圖片）

在先行區的國際創新藥械展，李家超了解到「醫療特區」享有的優惠政策，包括海南可加快審批特許藥械在「醫療特區」使用。李家超亦到訪先行區第一家港資醫療機構——專注輔助生殖專科的婦產醫院海南德雅醫院。集團的醫療團隊介紹了醫院高端的先進設備，形容香港的醫學專才和科研人員在國際間首屈一指，期待與更多香港的人才合作交流，貢獻國家。

李家超（右二）相信，港商可以在博鰲樂城找到龐大的商機和合作機會。（李家超Facebook圖片）

李家超指出，香港是全球第二大的生物科技融資中心，具備世界一流的生物科技人才和出色的醫學研究。相信港商可以在博鰲樂城找到龐大的商機和合作機會，加強區域合作配合國家發展。

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責任編輯：關景騰

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