【星級安樂窩】藝人方俊九龍塘2000呎豪宅 打造成海陸空寵物之家

▲ 方俊自小已經好鍾意動物，細個因為阿媽唔俾養，所以長大後養齊海陸空嘅動物。

「唔准養呀！」自小被媽媽下禁養令的方俊(Aman)，一直都很喜愛小動物，所以長大後，有經濟能力便開始報復式養寵物。家住九龍塘2千呎豪宅的Aman，安樂窩飼養了日本紅斑、拉布拉多犬、絲絨及侏儒兔和兩隻鸚鵡，集海陸空動物於一室。

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方俊(Aman)是張偉文契仔兼經理人，更不時在《愛回家之開心速遞》中演出，還會登上舞台演唱，屬多棲類藝人。除了工作多棲外，他的安樂窩也養了海陸空不同瓣數的動物，甫入家中，便會聽到吸蜜鸚鵡發出的Bibu Bibu聲，

Bibu係一種吸蜜鸚鵡，係我另一隻比較細嘅鸚鵡，佢啲顏色好色彩鮮艷，佢好乖，我一返嚟，佢見到我都會唱歌bibu bibu，所以佢個名叫bibu，好聽話，唔咬人，佢幾個月大三千幾蚊買返嚟，依家兩歲幾，我好少同佢剪翼，因為都係喺屋企，佢又唔會飛走，所以唔想剪佢啲翼。

另一隻比較大的葵花鳳頭鸚鵡，全身都是白色只有鳳冠是黃色，屬二級保育類，牠的名字是「大鳥」，取名簡單皆因Aman都是隨意去改，狗叫狗狗，鳥叫大鳥，魚也是叫魚魚，

大鳥好聽話，我養咗差唔多8年，幾個月大買返嚟，有陣時會有脾氣會大叫，耳都聾埋，佢最鍾意你幫佢抓癢，你伸隻手埋去，佢會自動打開翅膀，所以好黏人好嗲，我成日都懷疑啲雀係咪天生好痕，佢真係好鍾意你摸佢，抓佢，有時佢會咬起你隻手，叫你幫佢抓，好得意，呢隻鸚鵡喺雀仔街買1萬6千幾，可以養到幾十歲，佢淨係食生果、瓜子同埋花生，好簡單唔難打理，佢講嘢唔多，會hello同拜拜。

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在客廳近吧枱位置，放了一個水晶玻璃魚缸，下格設有一個生物環控生態系統，有助消化細菌和分解魚糞便，裝備完善，但內裡只養了一條日本紅斑，Aman對石斑情有獨鍾，曾經養過瓜子斑同東星斑，

通常人哋魚缸養好多條魚，我就鍾意養一條魚，因為我驚佢哋打交，呢條魚我喺街市用1千蚊買，我見到呢條石斑個顏色好靚，所以買咗返嚟養，一養就年幾，呢條係日本紅斑，有啲啡色有啲黃點，我覺得啲顏色幾鮮艷。

Aman指斑魚通常都要吃新鮮食物，但他不吃新鮮食物，所以他只會買些死了的食物給魚魚，以他的經驗來說，養一條魚比較容易，因為不用經常換水，他半年才換一次，魚魚都幾健康，而且很乖巧，他一回來便會就到魚缸前搖頭擺尾跟他say hello！

而在露台位置，Aman改建了成為狗兔樂園，養了兩兔一狗，巨大的獺兔叫Miu Miu，脾氣最大成日發爛渣，小的叫兔兔，是收養返來的，

三歲幾大嘅Miu Miu係一隻絲絨兔，啲毛好短又好似絲絨咁，所以有啲人叫佢做絲絨兔，佢嘅好處係冇乜點甩毛，當然有陣時都會病，都會帶佢睇醫生。

Aman懇請養兔兔的朋友不要因兔仔生病而棄養，他另外那隻正正就是被人棄養的兔仔，

我領養返嚟陪我呢隻Miu Miu，佢哋兩隻顏色差唔多都係深啡色，但兩隻品種唔同，呢隻係長毛侏儒兔兔，個樣係咪好得意呢？好似隻公仔咁，依家佢歲半，兩個黐住好friend，凍嗰時兩個黐埋會暖啲。

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全屋最大size的寵物就是這頭拉布拉多犬，牠叫狗狗，兩歲多活力十足，好難control又頑皮，加上氣力很大。

Aman自小都好鍾意動物，尤其是鳥類，不過從小飼養至今的寵物只有狗和魚，

我哋細個屋企窮，去到街市見到啲鴨仔、雞仔又想買，以前啲雞仔好細隻，幾蚊一隻，見到就叫阿媽買，阿媽又唔肯買，見到啲鴨仔喺度叫，又好想養，媽咪會話：『你樣樣都想養咪好唔得閒囉！』到大咗，可能報復式心理，變咗以前唔養得嘅嘢，依家養要滿足自己心理，滿足以前做唔到嘅嘢。

除了大廳及露台有動物足跡外，Aman的睡房也擺放不少動物的毛公仔，他每天工作完回家，撻上床睡覺都要動物四寶陪他，

呢度係我最舒服嘅地方，唔好忘記我最鍾意動物，我張床都有好多動物，狗、熊同樹熊，我夢寐以求都想擁有隻樹熊，不過香港養唔到，如果選擇移民，我第一個地方一定會選擇澳洲，因為佢有樹熊。

身經百戰的Bear bear熊陪了他近40年，他在床上看電話時，可以墊住個頭，好凍又可以攬住隻熊會暖些，所以保留至今。

以前我有一隻金毛尋回犬，佢bye bye咗，我就買咗呢隻公仔紀念佢。

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記者：林碧洋