【旅遊復甦】內地團首日預約食飯仍迫爆　旅監局要求減訂枱量加人手

▲ 旅監局要求接待內地團的酒樓實施預約訂枱，其中一間酒樓在首日情況稍有改善。（陳靜儀攝）

內地團午飯時間迫爆土瓜灣一帶，旅監局昨通過要求相關酒樓及旅行社採用預約制，但今午情況未見顯著改善。其中在崇安街的酒樓，雖然已預約食飯，但長長人龍由酒樓延伸至樓下的公園；而團友亦獲延長用膳時間至30分鐘，但不少團友火速食飽，自行落樓到路邊等候，結果路邊人流未見減少。旅監局及西九龍總區指揮官陶輝等人都有到場視察。

旅監局初步評估，相信酒樓人手不足，以致翻枱速度不夠快，因而令團友一出一入有所延誤，已要求酒樓試行減少訂枱量，並按需要增加人手。

旅監局昨日通過多項措施，包括旅行社要向酒樓訂枱食飯，每團用膳時間不得少於30分鐘，同時旅遊車不得在路邊停留等客。旅監局及警方都「高度戎備」，派員在場視察及指揮。

早上10時許已有內地團陸續到相關酒樓食午飯，中午12時至下午1時許人流最多，有數百名團友在酒樓外排隊等食飯。

其中在土瓜灣道的富源酒樓，情況較好。

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旅監局行政總裁方安妮表示，今午到場視察後，留意到富源酒樓在預約制下，改善較明顯，而當中亦因為餐廳入口的路面較濶，而團友用膳後會在側門離開，沿途步行至停泊在附近碼頭的旅遊車，亦相信酒樓人手較充足，在翻枱速度較緊湊。

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不過在崇安街的嘉樂軒，方安妮亦坦言今日情況未見改善，團友繼續倒灌至附近花園，相信與酒樓人手不足有關。她指，團友30分鐘內吃完，但執枱趕不上，令下一團未能緊接坐低食飯，令預約時間有落差。

另一原因，是部分團友食完要去廁所，有些火速食飽就自行走到樓下門外等候，「無得欄住佢」，結果同一團有早有遲，部分人在街上聚集，「每團一個導遊要照顧30至40名團友，有時控制唔到，但都要盡量管理一下。」昨日所見，亦有團友在路邊呆等20分鐘，等旅遊車接走。

方安妮指，旅監局已向酒樓負責人反映，要求嘉樂軒近日減少訂枱量，「如果做唔切，應該暫時減少接待客量。」若稍後情況有改善，即是人手不足問題所致，屆時應增聘樓面人手應付需求。她指，長遠應將旅行團分流至更多餐廳接待，正物色不同可行方案。

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記者：吳雋妍