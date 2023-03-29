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【財爺外訪】陳茂波今晤星、馬副總理　稱有家族辦公室代表對在港設點感興趣

政治 19:39 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

陳茂波今早亦在新加坡出席了由《南華早報》舉辦的「中國年會」論壇並致辭。（陳茂波Fb圖片）

財政司司長陳茂波正在馬來西亞和新加坡進行訪問，他今日分別晤馬來西亞副總理兼種植業與原產部部長Fadillah Yusof 及新加坡副總理兼財政部長黃循財。陳亦跟一些科技企業及家族辦公室代表見面，稱他們對香港在數字經濟和綠色科技及金融的發展充滿信心，並對在香港設點或擴張業務很感興趣。

陳茂波晤馬來西亞副總理兼種植業與原產部部長Fadillah Yusof 。（陳茂波圖片）

陳茂波今日與新加坡副總理兼財政部長黃循財會面。（陳茂波Facebook圖片）

陳茂波今日在社交網站發文表示，分別跟馬來西亞副總理兼種植業與原產部部長Fadillah Yusof 及新加坡副總理兼財政部長黃循財會面，就環球市場發展及宏觀經濟形勢交流看法。

行程中，陳茂波與一些科技企業及家族辦公室代表見面。陳茂波引述相關代表指，對香港在數字經濟和綠色科技及金融的發展充滿信心，認為發展潛力無限，並對在香港設點或擴張業務很感興趣。

陳茂波今早亦在新加坡出席了由《南華早報》舉辦的「中國年會」論壇並致辭，說明香港如何能為整個亞洲地區發展作出貢獻，當中特別介紹了香港在綠色金融、綠色科技和金融科技方面的優勢。

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責任編輯：區綽彥

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