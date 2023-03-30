【港鐵學院】以培育運輸業人才為己任　望來年招收更多非華裔學生

▲ 港鐵學院院長何天健博士。（楊佩瑩攝）

何天健博士去年11月成為港鐵學院院長。他曾在香港理工大學任教和研究有關鐵路方面知識，在理大工作18年。港鐵學院成立以來，一直以教育為目標，提供各類鐵路及運輸業相關課程，為運輸行業和港鐵公司培育人才。

港鐵學院提供一個運輸學文憑課程及2個高等文憑課程，為對鐵路有興趣的人，提供專業知識，幫助他們入行。其中運輸營運管理高等文憑課程最受歡迎，課程包含海陸空運輸知識，為資歷架構第四級課程，可升讀大學。學院2016年成立至今年1月，已有329名畢業生，當中有60名學員新加入港鐵工作，有畢業生反饋，完成課程後，可獲升職及繼續升學的機會。畢業於港鐵學院的學生，可從事港鐵公司維修、站務、項目發展等工作。

近年，不少家長認為這類工作「髒骯」和社會地位低，期望子女升讀大學。何院長則認為從事維修工程，同樣有發展前景。以澳洲為例，維修工和工程人員的社會地位與大學教授一樣，維修工程的收入甚至比教授更高。他希望通過學院改變社會對「藍領」的刻板印象，鼓勵更多人入行。

除了社會風氣外，社會適齡人口減少，亦成為學院收生困難的原因之一。何院長指出，2016年15歲至25歲人口有約39萬，至2021年只有約29萬人口，減少約兩成半。港鐵學院的3個文憑課程和高級文憑課程，每年最多可招收約200個學生，去年僅有約100個學生入讀。因此，學院最近積極舉辦參觀的活動，供非華裔人士參加，期望招收更多本地非華裔人士。為進一步鼓勵本地非華裔學生入讀，何院長計劃將來為他們提供中文和宗教場地等支援，目前學院只有1位非華裔學生。

何院長表示，香港是全球唯一一個城市有最少有5間大學打入世界百大排名，全港起碼有4,500個學者，但甚少進行鐵路方面的研究。因此，港鐵學院決定踏出第一步，推出「港鐵研究資助計劃」(MRF)，邀請本港8間獲大學教育資助委員會資助大學的教授，提交具前瞻性的計劃書，預視和解決未來運輸服務的難題。獲批的計劃，可獲最多一筆過3年150萬元的資助，計劃將於今年4月底截止申請。

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記者：楊佩瑩