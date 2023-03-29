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【新冠疫苗】九龍灣卓健醫療為14人打過期疫苗　衞生署調查暫無接獲不適報告

社會 20:43 2023/03/29

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衞生署巡查發現，九龍灣卓健醫療中心近日為14名市民接種「超出建議使用日期」的復必泰二價疫苗。（資料圖片）

衞生署今日（29日）表示，正調查和跟進九龍灣卓健醫療中心，為14名市民接種「超出建議使用日期」的復必泰二價疫苗。衞生署引述本地專家意見指，受影響人士無須重新接種疫苗，署方已要求有關醫務中心聯絡受影響市民解釋事件和跟進其健康狀況，署方暫無接獲相關不適報告。

衞生署今日於上述醫療中心進行巡查時，發現該中心於上周二（21）至昨日（28日）期間，為合共14名市民接種逾建議使用日期後1至8天的復必泰二價疫苗。根據疫苗製造商（復星醫藥）建議，復必泰二價疫苗需於解凍後儲存於攝氏2至8度，並於70天內使用。

署方表示高度關注事件，已即時展開調查並提醒職員應定時檢查疫苗的建議使用日期、分開存放不同建議使用日期的疫苗，以及適時按照衞生署指引處置已過期的疫苗。衞生署亦已提供意見給醫療中心，改善其疫苗管理程序及內部溝通，並敦促中心避免類似情況再次發生。

衞生署已諮詢本地專家意見，並向復星醫藥了解有關疫苗的安全、效能及質素資料。專家建議受影響人士無須重新接種疫苗，另建議醫療中心應主動跟進受影響人士的健康狀況。

署方已要求有關醫務中心聯絡受影響市民解釋事件和跟進他們的健康狀況。若有任何不適，應立即處理及通知衞生署。署方暫未有接獲有相關受影響人士不適的報告。

​衞生署將繼續跟進醫療中心是否有按照指引，如發現有違反新冠病疫苗接種計劃下指引或私家診所條款協議，衞生署將會按既定程序處理。

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責任編輯：馮琪雅

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