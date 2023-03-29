【全面通關】南韓豁免港澳旅客申請K-ETA　4月1日起生效

▲ 南韓4月1日起，豁免港澳旅客入境的電子旅遊許可K-ETA。（資料圖片）

現時入境南韓的港澳旅客，本月8日起已毋須出示核酸檢測陰性證明及將結果上載至檢疫情報系統Q-CODE。當地今日再公布新安排，4月1日起，進一步豁免包括香港、澳門、台灣等22個國家或地區的電子旅遊許可K-ETA（Travel to the South Korea），相關安排暫定至明年12月31日。

南韓政府表示，4月1日起豁免22個地點申請K-ETA的安排，包括香港、澳門、台灣、日本、澳洲、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、意大利、荷蘭、新西蘭、挪威、波蘭、新加坡、瑞典、西班牙、英國、美國（包括關島）。

若已持有K-ETA的旅客，相關K-ETA在到期前仍可使用；而相關地區的旅客，仍可申請K-ETA，費用為1萬韓圜（約60港元），而持有K-ETA的旅客在抵達韓國機場，即毋須提交入境卡。雖然南韓當局暫時豁免相關地區人士申請K-ETA，但表示已申請的不會獲得退款。

復活節假期將至，本港旅遊界料，便利措施有助吸引更多旅客計劃行程。

《韓聯社》報道，為了振興當地觀光及經濟，以達到訪韓觀光旅客量超過1,000萬人次的目標，決定對上述22個被拒入境率低的國家及地區的旅客，豁免持K-ETA入境的要求，另外亦計劃恢復34個國家及地區的過境簽證豁免。

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責任編輯：吳雋妍