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【法律界訪京】律師會拜訪港澳辦晤王靈桂　關注香港律師在內地執業機會

政治 22:50 2023/03/29

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

律師會會長陳澤銘（左）獲國務院港澳辦副主任王靈桂（右）接見。（香港律師會Facebook圖片）

香港律師會昨天展開訪京第二日行程，會長陳澤銘率領律師會理事拜訪了國務院港澳事務辦公室，並獲國務院港澳辦副主任王靈桂接見。

陳澤銘向王靈桂介紹了香港法律界的最新情況、發展及關注的議題，當中包括香港律師在內地執業的機會以及相關政策措施。陳澤銘提到，香港作為國際都市，需要繼續參與在國際組織的工作，而律師會將繼續在國際層面爭取更大影響力。律師會稱，王靈桂知道香港人很重視法律，因此要維護好法治之都這個金字招牌。

律師會拜訪全國人民代表大會常務委員會基本法委員會，並獲副主任張勇（左）接見。（香港律師會Facebook圖片）

馬新民︰國家未來需要更多能處理國際法律事務律師

律師會亦拜訪了全國人民代表大會常務委員會基本法委員會，獲副主任張勇接見。會面期間，張勇介紹了全國人民代表大會的架構，亦與訪問團討論了港區國安法的立法原意及背景。

律師會下午拜訪了外交部，獲條約法律司司長馬新民接見。馬新民感謝律師會服務香港多年，對落實一國兩制及《基本法》作出貢獻，起了中流砥柱之用。又指香港有健全的雙語法律制度，法律專業人員具豐富經驗，可助力國家法治建設，鼓勵香港法律業界把握國家發展機過，因國家未來需要更多能處理國際法律事務的律師。

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責任編輯：關景騰

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