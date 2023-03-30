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梅艷芳胞兄工傷後仍留院恐中風　半邊身麻痺梅啟明揚言：出院一定「做嘢」

娛樂 10:01 2023/03/30

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

在上星期五（3月24日）下午2時許，警方接報銅鑼灣希慎道「水門雞飯」內，在食肆任職廚房男工的71歲梅啟明不慎跣倒，頭撞地一度失去知覺，同事報警。

救護員到場將男傷者送往律敦治醫院搶救。消息稱，男傷者送院時半昏迷，但有呼吸脈搏，經送院後回復清醒，目前正在留院觀察。案件暫列作「工業意外」，警方正在現場調查意外起因。

意外發生近一星期，梅啟明在前日（3月29日）情況反覆，發高燒更半邊身麻痺，似乎距離康復仍需一段時間！

梅艷芳胞兄梅啟明受傷　跣倒頭撞地失去知覺送院搶救

梅啟明仍留院

仍在留院的梅啟明，現時有咳嗽及發燒達39度，他接受媒體訪問聲稱醫生指他的肺部有瘀傷，並需再再接受磁力共震。而當中最嚴重的是左邊身麻痺，令醫生擔心他是輕微中風。

梅啟明（經濟日報圖片庫）

入院後「關心」梅媽

梅媽梅覃美金曾發聲明與兒子梅啟明脫離母子關係，梅媽直斥他「財迷心竅」，甚至用「打壞」、「躝癱」形容梅啟明。

梅啟明指自己入院後經朋友通知梅媽，不過消息被梅媽近身護士所截，而他又指梅媽表示會到醫院探他，只是自己因天氣差而請媽媽不要到來。

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現於病榻的梅媽在上星期接受傳媒訪問證實兒子受傷的消息，而梅啟明所指的「朋友」其實是其泰籍女友，而其女友獲醫院護士「放行」，在沒有梅媽工人在旁的情況下，與梅媽傾談數小時，梅啟明也在Face Time中看著過程。

梅啟明說：「阿媽又講好多嘢俾佢（梅啟明女友）聽。同埋個姪仔，兩個月無嚟醫院探過佢，咁鬼衰。同個看護夾埋，居心不良。」

梅啟明、梅覃美金（經濟日報圖片庫）

梅啟明揚言出院後「做嘢」

梅啟明再說：「所以今次我出去，一定要強硬做嘢，出院我一定做嘢。」

他所的行動即是要解僱梅媽的私家看護，又指對方當自己與梅媽一家是家人，直斥對方對人不好，自己又已手握看護的很多罪狀。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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