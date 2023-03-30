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【高學歷失業】前資深記者失業半年寄百份CV無回音　38歲碩士轉行送外賣維生

親子 10:32 2023/03/30

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

一位38歲碩士畢業的男子失業半年，寄了百份履歷亦沒有回音。

有打工仔慨嘆人到中年，即使擁有高學歷也難搵工。內地就有一位38歲碩士畢業的男子，曾是資深記者的他失業半年，寄了百份履歷亦沒有回音。他有感就算有工作經驗和學歷，但年過35歲愈來愈難搵工。

綜合內地傳媒報道，陳濤開設抖音帳號「閃送員陳師傅」，日前分享自己的人生經歷，他2011年於四川大學哲學系碩士畢業，做過5、6年記者，曾任《南方週末》資深記者，他還保存著當時的卡片。之後他又做過公關、新媒體、互聯網等相關工作，直至去年創業失敗，為了生計只好在北京當外賣員。

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應徵道士也超齡

陳濤不是沒找過其他工作，只是搵工過程並不順利，寄出去的履歷有上百份，就是沒有任何工作機會。他甚至連道士也應徵，可是對方不接受35歲以上的申請人。不過，做外賣員也有好處，他在影片表示送外賣輕鬆過寫公關稿，也享受晚上送外賣的過程，一個人在公路上行駛，有一種自由的感覺。

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因為他發布這段影片引起網民熱議，令他瞬間爆紅，他對此感到意外，也擔心自己丟了母校的臉，成為師弟妹的反面教材。他接受當地傳媒訪問時指，今年38歲的他在25、26歲時讀完碩士，之後就去了北京謀生，但求職及工作過程波折重重，他才想到創業，但最終因沒有盈利而做不下去。

遇上外賣淡季再搵工

後來陳濤的積蓄已所剩無幾，經濟上撐不住了。去年12月他決定做外賣員，租了一架電單車，沒人接的單他就去接。當時外賣生意很好，他甚至接不完單，每天晚上10時左右開始送外賣，做4至6個小時，一個月賺4、5千元人民幣。

好景不常，外賣工作出現淡季，他再次搵工，也接觸過一些獵頭公司及中介，可是至今仍未有消息。他慨嘆，「雖然有很好的工作經歷和研究生學歷，但是年齡過了35歲之後，真的是無人問津……」。

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責任編輯︰王明芳

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