【食用安全】男大學生熬夜備考灌7.6公升咖啡提神　3小時内心臟停頓6次肌肉溶解

▲ 男大學生熬夜備考灌7.6公升咖啡提神，3小時内心臟停頓6次、肌肉溶解。

飲咖啡可提神，但千萬不要過量。外國一名21歲男大學生就因熬夜備考時想提神，在3小時内連灌7.6公升咖啡，結果導致心臟停頓達6次，甚至出現肌肉溶解，造成急性腎損傷。

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美籍華裔醫生Bernard Hsu（Chubbyemu）在其YouTube影片分享個案。患者是一名21歲男大學生，平常有喝咖啡的習慣。某日，他熬夜備考，為了提神，他先冲泡了一壺咖啡並一口氣喝完，頓時感到精神飽滿。但很快，咖啡提神功效散去，於是他再泡一壺咖啡並喝下。就這樣來回數次，患者便在3小時内喝下了7.6公升咖啡。

出現癲癇、心臟停頓6次

然而，患者在喝完大量咖啡後，不僅沒感覺到提神效果，反倒不斷冒汗、心跳加速，且出現手震、胸悶、意識模糊的情況。接著，患者忽然感到小腿疼痛，上厠所時又發現尿液和咖啡顔色一樣。最後，他選擇躺下休息，但隨即癲癇發作，失去意識。患者母親發現後，立即將他送醫。這時，患者肌肉仍不停抽搐，體溫異常增高。到達醫院後，患者短暫恢復意識，但很快又昏迷，甚至出現心跳停頓多達6次。醫護人員雖不斷將其搶救過來，但醫生也表示，患者的心臟無法正常跳動，只是在異常抖動，失去泵血功能，血液亦不能供上腦部。

另外，醫生還指出，患者尿液呈咖啡色，並不是反映咖啡被直接排出，而是其溶解的肌肉——肌肉正在溶解所產生的蛋白質，令尿液變成啡色；而患者曾感到小腿疼痛，也證明了這説法。所幸，醫生最終用藥抑制了患者再出現癲癇，並穩定其心臟活動；且補充血鉀，幫助患者肌肉放鬆，避免進一步的腎臟損傷。患者在修養一段時間後即康復出院。

咖啡因過量嚴重影響健康

醫生就男患者病情進行解釋。由於咖啡中的咖啡因是一種天然興奮劑，適當攝取可有助提神，但若攝取過量就會對健康產生危害。患者就因攝取過量咖啡因，經血液流至大腦後，令大腦過度活躍，造成癲癇發作，並使腎上腺過度活躍，釋放過多腎上腺素，令心臟異常抖動，影響腦部供血。另外，癲癇導致的肌肉不自主收縮，使患者產生高體溫，還令其肌肉蛋白質溶解，經尿液排出。大量蛋白質被腎臟過濾，會破壞腎臟功能，造成急性腎損傷。

因此，醫生警告，切忌胡亂攝取大量咖啡因，不僅不能提神，還嚴重損害健康。建議成年人每日最多攝取400毫克咖啡因，即約4杯中杯咖啡。

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責任編輯：羅嘉欣