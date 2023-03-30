【交通意外】北大公路三車相撞　的士司機當場死亡

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北大嶼山公路今（30日）淩晨發生致命交通意外。兩輛沿北大嶼山公路往機場方向行駛的貨車首尾相撞。其後駛來的的士直插貨車車尾，的士車頭起火引燃貨車貨物，的士司機當場身亡。

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事發於今日（30日）淩晨4時許，一輛載有空運貨物的貨車沿北大嶼山公路往機場方向行駛，駛至近富東廣場附近時，疑收掣不及與前方一輛貨車相撞。事後前車司機將車停於路肩位置，尾車司機則將車停於中線及快線之間等待救援。期間，一輛的士沿快線駛至，的士疑收掣不及，直撞向後車車尾，的士高速直插貨車車底，逾半輛的士插入貨車下。的士車頭立即起火焚燒，火舌波及貨車車尾的貨物。

有途經人士報警，消防趕抵現場，發現現場火勢相當猛烈，立即開喉灌救。消防以工具費近一小時始將被困的士司機救出，惟司機已當場證實死亡，警方遂以帳幕將死者屍體掩蓋，待件工稍後將屍體移送殮房，另外1名貨車司機受傷送院。警方正調查事件。

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記者：解青羽