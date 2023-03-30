【好青年荼毒室】曾與鄭秀文合作《愛是2.0》鹽叔再被爆料　女粉絲爆誤變情婦曾墮胎

▲ 「好青年荼毒室」哲學界KOL的成員鹽叔（楊俊賢）再被女粉絲爆料。

早前與天后鄭秀文合作出歌《愛是…2.0》的YouTube頻道「好青年荼毒室」哲學界KOL，其中一位成員鹽叔（楊俊賢）日前承認自己隱瞞人夫的身份偷食女「室友」（好青年荼毒室粉絲），女粉絲再爆出更多內幕，指自己曾為鹽叔墮胎，墮胎期間只能獨自面對，且於休養時沒獲得一句問候，而鹽叔則將墮胎一事形容為「大病一場」。

女粉絲又爆鹽叔不止一次偷食，公開事件希望不要出現更多受害者，她又指鹽叔承諾過會給予其他荼毒室成員及粉絲一個交代。

【好青年荼毒室】哲學界KOL鹽叔承認瞞婚偷食女粉絲 博士生畢業曾與天后鄭秀文出歌

▲ （FB圖片）

女粉絲爆料

女粉絲於網上親身爆料，她坦言一直以來非常信任鹽叔以及認為他為人很真誠，並透露於去年5月尾開始二人的關係。

她指出鹽叔於拍拖期間多次欺騙她，坦言已給對方太多機會，惟對方不肯坦白面對，因而決定將事件的來龍去脈清楚交代。

按下圖睇爆料：

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哲學博士成YouTuber

現年39歲的鹽叔（楊俊賢），於中文大學哲學系畢業，其後繼續在倫敦國王學院進修以博士畢業。

早前有份參與另一YouTube頻道「試當真」的綜藝單元，扮演《今際之國的闖關者》之九頭龍和苣屋。

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鹽叔日前自爆

鹽叔日前在通訊群組自爆出軌偷食女粉絲，發表聲明承認做成很大的傷害：「我之前隱瞞結咗婚嘅事實，同咗一個喺活動中識嘅女仔一齊，甚至當個女仔有懷疑時，仲繼續欺騙佢，對佢做成好大嘅傷害，傷害得佢好深。」

他坦承自私又軟弱，利用別人對他的信任：「我自私、我軟弱、我利用咗佢對人嘅信任。我好內疚，但我知再內疚都冇用，因為對佢嘅傷害已造成。」鹽叔還自揭受害者不只一個：「我傷害嘅唔止係呢個女仔，仲有我嘅屋企人，我亦都傷得佢哋好深。我一個人嘅錯，傷害咗身邊好多好多人。」

他「自首」不為求大家原諒，是因為他視群組內的支持者為真心重視的朋友：「大家唔鍾意我係我deserve嘅。我可以做嘅，係我承諾會真心做好自己，唔會再犯呢個錯，唔會再傷害人。同時我會即時停止喺荼毒室嘅活動。」

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好青年荼毒室發聲明

好青年荼毒室亦發聲明，指力勸鹽叔坦誠認錯及承擔責任，鹽叔已停止於荼毒室的所有活動：

我們力勸鹽叔坦誠認錯及承擔責任，而鹽叔日前於會員 Discord 交代事件並道歉，並立即停止於荼毒室的所有活動。我們明白他道歉和停止活動並不能解決任何事情，但仍希望可以盡量有一個交代。鹽叔利用了其公眾人物的身分和室友的信任，欺騙了受害室友的感情。作為多年來合作的伙伴和朋友，我們不能接受。我們亦知道眾多室友早已把荼毒室當成朋友，相信與我們同樣地難受和痛心。

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