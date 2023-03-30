【壽司郎之亂】日媒追訪壽司郎少年退學後人間蒸發　母親暴瘦入黑才敢買餸

▲ 少年由乖乖仔變自閉。

日本壽司郎今年1月發生惡搞事件震驚全亞洲，一名17歲少年在壽司郎分店舔豉油瓶、將口水沾在其他客人壽司上的影片瘋傳，令到母公司「FOOD & LIFE Companies」市值蒸發160億日圓，闖禍的17歲日本高中生早前已出面道歉。不過，壽司郎堅持從刑事及民事方面追究，少年早前為了不再給學校添麻煩自願退學，至今人間蒸發2個多月，鄰居爆自事件後都沒有見過少年，而其母親則非常憔悴，身形暴瘦，更入黑後才敢出門買餸。

最新影片推介:

日本雜誌《女性自身》日前走訪少年的家，希望了解他退學後的情況，日媒訪問了少年的鄰居，鄰居指少年的父親因為擔心兒子，好像曾帶過他一起去上班，「但少年基本上一直都在家中，至少應該未曾一個人出門，自那次事件以來就沒再見過他的身影」。有另外受訪的居民就表示，

媽媽去買東西的時間都是日落、周圍天黑，快閉店的時間才出門。

而支持少年似乎亦令母親心力交瘁、滿臉皺紋，「本來媽媽係超級美女，但係呢1個月左右暴瘦、面色很差，好像變了另外一個人，非常憔悴」。

鄰居表示他們避世生活，但事件發生前他們家庭和睦。鄰居指少年是「乖乖仔」，從來未見過他向父母頂嘴，平時也會主動幫鄰居下田工作，全家都非常樂於助人，嘆到「為何會搞成這樣？」。鄰居最後希望，少年能在身邊人們的支持下踏上更生之路。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳