【親子時間】親子烘培創造優質親子時間 黃永樹校長：用愛陪伴子女成長

▲ 陳校長建議，要用愛陪伴子女成長。

日本著名教育家木村久一《早期教育和天才》中有一句名言：「家庭應該是愛、歡樂和笑的殿堂。」

為了讓你看外面世界的精彩，

為了給你聽自然天籟的音韻；

為了讓你能飛越天際的長虹；

為了給你感受親生依偎的愛念。

爸爸、媽媽、兄弟、姊妹、老師、同學……

請給「我」愛，

讓愛陪「我」成長。

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我們都是為工作奔波而生活，不經意忘記了抽時間陪伴孩子。況且，病毒如霧霾，三年以來影響了不少幼兒的成長，使他們缺乏了不少愛的時光。所以，我們希望為一年級的學生，創造有質素的親子共處的機會。

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這一天，每名學生的父母都特意請假，不是為了溫習考試，而是為了一個別具意義的活動——親子烘焙。這個活動是想親子互相合作，一起製作簡單的糕餅。起初，大家一窩蜂地領取物料，然後在父母的指導下學習量度份量、攪拌食材、揉搓麵糰……直到焗爐傳來飄飄的香氣。當一塊塊「小鴨奶酥餅」，一杯杯「小黑炭熔岩」，一件件「脆餅司康」，一盆盆熱烘烘的糕餅端出來時，家長的笑顏，學生的笑聲，是一股溫柔、溫暖又溫馨的情懷。

慣了嬌寵的孩子只要離開溫室，便會不堪風雨的考驗。如果只貪求即興的快樂，沒有付出便可以坐享別人的成果，那不算是幸福。親子烘焙的樂趣，不僅是為了滿足製作美味甜點的快感，而是在過程中學習動手做事。我們鼓勵快樂的學習，但要從勞動開始，這才是「愛」。

我們要用愛陪伴孩子的成長，在過程中，要他們學會擔起「自己的事自己做」的責任，感受在勞動之後才可以獲得成果的喜悅。

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