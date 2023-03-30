【靚女學霸】前主播梁凱寧當言語治療師+KOL　受失眠困擾：成日冇精神【多圖】

▲ 梁凱寧（Maggie）是網民的寵兒！

現年30歲的前TVB新聞之花梁凱寧（Maggie）被稱為「最美主播」，至今也深受網民愛戴，Maggie於2020年考進中大醫學院修讀碩士課程的她。

在去年7月初發文宣布正式畢業，於去年8月正式開始言語治療師工作，更同時為自己的廣告及製作公司「賣廣告」，也是一名KOL。女神身兼多職，的確需要好好管理時間！

【靚女學霸】新聞之花碩士畢業羅鈺文+麥詩敏齊到賀 梁凱寧從主播蛻變成言語治療師

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飽受失眠困擾

Maggie憶述失眠苦況：「平日要兼顧不同嘅工作，真係精神差啲都好難應付到每日嘅挑戰。其實我之前都受失眠困擾㗎，無論係數綿羊定係臨瞓前做瑜珈，都係成日都瞓唔著。」

她續指：「我已經聽咗醫生嘅意見，戒咗喺臨瞓前玩電話同埋保持每日作息定時，但都係成日攤喺張床到眼光光。有時就算俾我瞓得著，又會好易扎醒，攪到我成日都冇精神，個人仲好易忟，醫生話我呢啲全部都係失眠嘅症狀！」

然後Maggie說：「起初都有諗吓食安眠藥會唔會幫到入睡啦，但又驚會有副作用，或者產生依賴性，愈食愈多，總之就係擔心呢樣擔心嗰樣啦。但係醫生同我講，原來⽽家有新突破，可以幫助我哋呢啲失眠患者進入接近⾃然嘅睡眠狀態，產⽣依賴性同反彈嘅機會低。」

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生活多姿多采

本身畢業於浸會大學傳理系的Maggie，決定暫時放下工作，於2020年9月展開兩年全職學生，考進中大醫學院修讀碩士課程，以高GPA的學霸成績畢業。

她也曾經重申在讀書期間都要參與拍攝、配音等工作，當作幫補頗高昂的學費。

她又曾經在社交平台分享自己戴上眼鏡的「實習Look」，充滿知性美。而多才多藝的她，求學時已考獲8級鋼琴及8級芭蕾舞資格，又喜歡潛水，更學習駕駛飛機。

Maggie現時是言語治療師、浸會大學傳理學院新聞系兼職講師，也是港台醫療節目主持，再加上打理自己的廣告及製作公司、其他freelance工作，可謂忙個不停！

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人美心善

Maggie在2019年結束了6年的TVB新聞主播生涯，離開TVB新聞部後，她到了斯里蘭卡當義工，主要於托兒所照顧幼兒和到鄉村教小學生英文。

在托兒所超過一半的小孩都生病了，而照顧孩子們的Maggie與同行義工也生病了：「我們要繼續和他們玩，教導他們，哄他們睡覺，當然亦要像父母般幫他們處理鼻涕及痰等，最後全部義工包括我都病倒了，不過一切也是值得的。」

另外，由於當地資源貧乏，Maggie與其他義工每日也要自行備課和準備教材。

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