【330故事館】因思覺失調曾一厥不振　復元人士烘焙曲奇重拾自信

▲ 復元人士烘焙曲奇重拾自信。（示意圖）

冠華趁著烘焙餅房的休息時間前來接受訪談，頭上還帶著工作帽——那幾天她與石排灣綜合培訓中心的學員都趕緊為完成農曆新年前的貨單而努力。別人大概想像不到，原來她曾經因為抑鬱症與思覺失調而失去生活的動力，甚至會躲在家中不敢外出，把自己困在睡房內。

「八年前受病情影響，加上沒有自信，時常自覺比不上別人，很自卑，便沒有動力去工作。」冠華年輕時從事文職工作，個性內向，工作壓力加上自身原因，令她的思覺失調病情漸趨嚴重。在公立醫院求診期間，她一直希望重返職場，卻未能找到適合自己的工作。有次，她趁覆診時跟精神科醫生提及希望工作的意願，後來經過轉介，冠華認識了新生精神康復會的職業康復服務，讓她萌生「轉行」的念頭。

「自己英文一般，應付外面的工作未必做得好好。但我想嘗試憑雙手去工作。做麵包、曲奇會辛苦少少，但捱過那段時間，現在得心應手得多。」冠華在2014年加入新生會石排灣綜合培訓中心的麵包組，參與烘焙相關的工作訓練，最初受訓時她做過清潔工作，後來跟工場的麵包師傅學習烘焙——預備餡料、製作麵包到後期包裝等工序她都有份參與。「受訓過程讓我重拾動力，因為每早八點便要開工，四點收工，自己要很早起床預備上班。每天我都提醒自己要準時起床，要有責任感，要知道時間返工。」

工場工作讓她重尋生活規律；而每天與工友邊做邊學，說說笑笑，趕貨時一起與時間競賽，這些挑戰與經驗，不單讓她學習許多生活技能，更令她有勇氣主動與別人溝通，結織新朋友。「有了推動力，每一天都會覺得自己很開心。」她說。

冠華的推動力是很具體的：每天看見自己親手製作的麵包，圓鼓鼓又香噴噴地新鮮出爐，讓她有很實在的成功感。她在麵包組負責製作紅豆包和意式香草包，每天都會送到工場旁邊的「新生糕美」發售，她笑說，以前會特地走到那間麵包店，每當看見有人購買自己製作的麵包會特別開心，「好似發緊夢咁！自己真係有俾心機去做。」

事實上，烘焙的工作訓練對她的身心健康都有幫助，「本身性格比較內向，但在工場，慢慢學會與工友溝通，有時關心別人吃了早餐沒有，一聲問候，已經什麼都可以傾談。」冠華的家人都察覺到她的突破與轉變，「媽媽也有感到我整個人都改變了。以前我們的關係較疏離，現在有許多話題。」她每天最珍惜的時間，是下班回家與媽媽晚飯後，一起去散步閒談的時光。

隨著工作經驗的累積，冠華在2015年更開始參與餅房為迪士尼樂園餐廳製作曲奇的工作。「工場要做多款卡通人物曲奇，我們先要在麵糰上印出公仔的外型，排在盤上，然後用模具印上表情。秘訣是過程要很仔細，連入盒都要好小心，不可以弄碎，因為這是我們所有人的心血。」這些卡通人物曲奇的造型活潑開心，冠華每天親手把它們從麵糰裡「印」製出來，也有讓她重拾童真的愉快感覺。

「我相信，每個人都有自己的故事。即使是平凡人，自己也可以欣賞自己。」她希望與復元人士分享的心得是：「要有恆心有毅力，學習與別人相處；不要自暴自棄，增加自己的自信心。」最重要的正能量，其實都是由內心散發出來的：「自己要爭氣，遇到機會要好好珍惜。」下個月，冠華便將踏入五十歲，她對自己的期許是繼續有新鮮的事情可以學習，是製造朱古力抑或懷舊食品也不打緊，最重要的是，冠華在她的復元路上，找到可以發揮自己的空間。

新生精神康復會設有兩間綜合職業康復服務中心，為康復者及不同殘疾人士提供「一站式」並貼近巿場需要的職業康復服務。中心透過專業同工連續性和有系統的專業評估，讓康復者在特定的工作環境參與多元化及社區融合的工作培訓，從而認識和建立個人的優勢，重拾自信，並透過工作融入職場和社群，為日後公開就業作好預備。詳情觀迎瀏覽網頁：https://www.nlpra.org.hk。

標題經TOPick編輯修改，原題為《因思覺失調曾一厥不振 復元人士烘焙曲奇重拾自信：「自己要爭氣，珍惜每個機會」》